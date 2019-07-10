Hazar Ergüçlü'den farklı imaj

Hakan: Muhafız'ın Zeynep'i Hazar Ergüçlü, Based Istanbul dergisinin çekimleri için imajını değiştirdi. 27 yaşındaki oyuncunun yeni imajı farklı tepkiler aldı.
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Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da (The Protector) canlandırdığı Zeynep Erman karakteriyle oyunculuğundan, yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla da özel hayatında söz ettiren Hazar Ergüçlü bu sefer bambaşka bir konuyla gündemde.
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Bağımsız sinemaya destek vermek için Emre Erdoğru’nun yeni projesine yapımcı olmaya hazırlanan 27 yaşındaki oyuncu, Based Istanbul dergisi için kamera karşısına geçti.
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Zeynep Özkanca’ya poz veren Hazar Ergüçlü, sarışın stili ile takipçilerini şaşırttı.