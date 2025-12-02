Hazer Amani seneler sonra Masterchef'te
02.12.2025 14:18
NTV - Haber Merkezi
MasterChef'te ceket yarışı sürerken; büyük bir sürpriz yaşandı. Eski MasterChef jürisi Hazer Amani, yıllar sonra konuk şef olarak programa katıldı.
MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım başladı. Ceket yarışlarının sürdüğü yarışmada bu akşam; Çağatay ve Sezer'in ardından üçüncü ceketi giyecek isim belli olacak.
Her gün farklı bir konuk şefin geldiği MasterChef son bölümde; büyük bir sürpriz yaşanacak. Yarışmanın ilk sezonunda jüri üyesi olan Hazer Amani, seneler sonra konuk şef olarak stüdyoda boy gösterecek.
"MASTERCHEF'İN DÖRT ŞEFİ İLK KEZ BİR ARADA"
Somer Şef, meslektaşını "Bugün hepimiz için çok heyecanlı bir gün aslında. Buraya gelen şefimiz burada gördüğünüz üçlüden sonra en çok buraya gelen şef. MasterChef'in dört şefi ilk kez bir arada olacak" diye anons etti.
ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP GÜNEY AFRİKA'YA GİTTİ
1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hazer Amani'nin annesi Türk babası İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. O dönemden itibaren mutfağa ilgisi olan Amani, Güney Afrika'ya giderek Cordon Bleu'da eğitim aldı.
Sonrasında profesyonel olarak mutfağa adım atan Hazer Amani, çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. Amani, 2011 yılında “Senenin En Yaratıcı Şefi” ödülünün sahibi oldu.
Ünlü şef, 2018 yılında MasterChef Türkiye'nin ilk sezonunda Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.
Üçüncü ceketi giymek için canla başla mücadele eden Özkan, Mert, Sümeyye, Hakan, Barış, Gizem'den finale adını yazdıran isim, akşamki yeni bölümde belli olacak.