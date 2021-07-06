Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı

Alman manken Heidi Klum eski eşi Seal'la 2005'ten 2014'e kadar süren evliliğini nasıl rayına sokmaya çalıştığını anlattı.

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Seal ile birbirlerine verdikleri sözü her yıl yinelediklerini söyledi.



Independent Türkçe'nin haberine göre Heidi Klum , Britanyalı şarkıcıile birbirlerine verdikleri sözü her yıl yinelediklerini söyledi.

Klum "Sanırım Seal'la 8 kez evlendim. Biraz eğlenceli olacağını düşündüm. Bunun bir aşk şenliği olacağını düşünmüştüm" dedi.





Bu formülün işe yaramadığını itiraf eden 48 yaşındaki model "Denedim, denemediğimi söyleyemezsiniz" dedi.

Klum, 58 yaşındaki müzisyen boşanma davası açana kadar elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti. İkilinin Leni, Henry, Johan ve Lou isimlerinde 4 çocuğu bulunuyor.





Seal da 2015'te Andy Cohen'e verdiği röportajda her yıl yeniden evlenme ritüelinin Klum'un fikri olduğunu belirtmişti. Seal, "Dürüst olmak gerekirse bu eski eşimin fikriydi" ifadelerini kullanmıştı.

Klum resmi olarak üç evlilik yaptı. Seal'dan önce kuaför Ric Pipino'yla evli olan model Seal'dan sonra Tokio Hotel grubundan Tom Kaulitz'le 2019'da evlenmişti.

Alman model, kendisinden 17 yaş küçük eşi Kaulitz'le de görünüşe göre her sene evlenme alışkanlığını sürdürüyor. Çiftin ikinci kez bir yatta evlendiği görüntüler basına yansımıştı.