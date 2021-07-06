Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı

Alman manken Heidi Klum eski eşi Seal'la 2005'ten 2014'e kadar süren evliliğini nasıl rayına sokmaya çalıştığını anlattı.

Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı - 1
Independent Türkçe'nin haberine göre Heidi Klum, Britanyalı şarkıcı Seal ile birbirlerine verdikleri sözü her yıl yinelediklerini söyledi.

Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı - 2
Klum "Sanırım Seal'la 8 kez evlendim. Biraz eğlenceli olacağını düşündüm. Bunun bir aşk şenliği olacağını düşünmüştüm" dedi.

Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı - 3
Bu formülün işe yaramadığını itiraf eden 48 yaşındaki model "Denedim, denemediğimi söyleyemezsiniz" dedi.
Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı - 4
Klum, 58 yaşındaki müzisyen boşanma davası açana kadar elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti. İkilinin Leni, Henry, Johan ve Lou isimlerinde 4 çocuğu bulunuyor.

Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı - 5

Seal da 2015'te Andy Cohen'e verdiği röportajda her yıl yeniden evlenme ritüelinin Klum'un fikri olduğunu belirtmişti. Seal, "Dürüst olmak gerekirse bu eski eşimin fikriydi" ifadelerini kullanmıştı.

Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı - 6
Klum resmi olarak üç evlilik yaptı. Seal'dan önce kuaför Ric Pipino'yla evli olan model Seal'dan sonra Tokio Hotel grubundan Tom Kaulitz'le 2019'da evlenmişti.
Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı - 7
Alman model, kendisinden 17 yaş küçük eşi Kaulitz'le de görünüşe göre her sene evlenme alışkanlığını sürdürüyor. Çiftin ikinci kez bir yatta evlendiği görüntüler basına yansımıştı.

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