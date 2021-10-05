Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti

90'lı yılların en ünlü süper modellerinden Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve o partide giydiği kostümle ilgi çekiyor. Makyaj ve kostümleriyle tanınmaz hale gelen 48 yaşındaki Alman model için her yıl "Acaba bu yıl kimi taklit etti?" diye düşünülüyor. Ancak Klum, salgın nedeniyle ikinci defa Cadılar Bayramı partisi düzenlemeyeceğini açıkladı.

Klum verdiği bir röportajda, corona virüs hala yaygınken kendini bir parti için hazır hissetmediğini söyledi.