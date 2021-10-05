Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti

'Cadılar Bayramı kraliçesi' Heidi Klum, ikinci kez salgın nedeniyle partiyi iptal etti. Birbirinden çılgın kostümleri ve makyajlarıyla tanınmaz hale gelen ve her yıl düzenlediği partiyle Cadılar Bayramı'nın en dikkat çeken ismi olan Heidi Klum, "Eğlendiğimiz için kimsenin incinmesini istemiyorum" diyerek iptal kararını açıkladı.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 08:00

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 1

90'lı yılların en ünlü süper modellerinden Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve o partide giydiği kostümle ilgi çekiyor. Makyaj ve kostümleriyle tanınmaz hale gelen 48 yaşındaki Alman model için her yıl "Acaba bu yıl kimi taklit etti?" diye düşünülüyor. Ancak Klum, salgın nedeniyle ikinci defa Cadılar Bayramı partisi düzenlemeyeceğini açıkladı.

Klum verdiği bir röportajda, corona virüs hala yaygınken kendini bir parti için hazır hissetmediğini söyledi. 

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 2
Klum, "Geçen yıl olduğu gibi, bunu yapmanın duyarsızlık olduğunu hissediyorum. Eğlendiğimiz için kimsenin incinmesini istemiyorum, bu yüzden bu partiyi yapmak istemiyorum" dedi. 
Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 3
Leni (17), Henry (16), Johan (14) ve Lou (11) adlarında dört çocuğu olan Klum, geçen yıl, evde ailece korku filmi canlandırması yaparak sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Klum'dan bu yıl da Cadılar Bayramı için benzer bir paylaşım yapması bekleniyor.
Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 4
Klum bugüne dek Cadılar Bayramı'nda pek çok kılığa girdi. 2016 yılında düzenlediği partide kendini kopyalatmıştı. İşte Heidi Klum'un meşhur Cadılar Bayramı kostümleri...
Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 5

2015

Jessica Rabbit

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 6

2016

Kendini kopyalattı

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 7

2014

Kelebek kadın

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 8

2013

Büyükanne

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 9

2012

Kleopatra

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 10

2011

Şempanze

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 11

2011

Bir ölü

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 12

2010

Robot

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 13

2009

Hapishane kuşu

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 14
2008

Hindu tanrıçası Kali

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 15

2007

Kedi kadın

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 16

2006

Yılanlı elma

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 17

2005

Rapunzel

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 18

2004

Cadı

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 19

2003

Altın kız

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti - 20
2002

Betty Boop

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