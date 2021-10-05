Heidi Klum Cadılar Bayramı partisini iptal etti

ntv.com.tr 05.10.2021 - 08:00
90'lı yılların en ünlü süper modellerinden Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve o partide giydiği kostümle ilgi çekiyor. Makyaj ve kostümleriyle tanınmaz hale gelen 48 yaşındaki Alman model için her yıl "Acaba bu yıl kimi taklit etti?" diye düşünülüyor. Ancak Klum, salgın nedeniyle ikinci defa Cadılar Bayramı partisi düzenlemeyeceğini açıkladı.
Klum verdiği bir röportajda, corona virüs hala yaygınken kendini bir parti için hazır hissetmediğini söyledi.
2015
Jessica Rabbit
2016
Kendini kopyalattı
2014
Kelebek kadın
2013
Büyükanne
2012
Kleopatra
2011
Şempanze
2011
Bir ölü
2010
Robot
2009
Hapishane kuşu
Hindu tanrıçası Kali
2007
Kedi kadın
2006
Yılanlı elma
2005
Rapunzel
2004
Cadı
2003
Altın kız
Betty Boop