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Heidi Klum: Evlilik teklifine 'evet' dedim

Eski süper model Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.

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    Alman eski süper model Heidi Klum bir süredir birlikte olduğu ve romantik anları objektiflere yansıdığı müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz'dan evlenme teklifi aldı.

    (Fotoğraflar: Splash) 

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    45 yaşındaki Heidi Klum, 16 yaş küçük sevgilisinden aldığı teklifi sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
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    Klum, sevgilisiyle çekilen bir pozunu "Evet dedim" notu ve taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdiği kareyi paylaşarak evlenmeye karar verdiklerini vurguladı.
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    İkili dünyaevine girerse Kaulitz'in ikinci Klum'un ise üçüncü evliliği olacak.
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    Şarkıcı Seal ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan Klum, daha önce evlendiği işadamı Flavio Briatore'den de bir kızı var. Klum ilk evliliğini ise 1997 yılında Ric Pipino ile yapmıştı.
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