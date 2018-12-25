Heidi Klum: Evlilik teklifine 'evet' dedim
Eski süper model Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.
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Alman eski süper model Heidi Klum bir süredir birlikte olduğu ve romantik anları objektiflere yansıdığı müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz'dan evlenme teklifi aldı.
(Fotoğraflar: Splash)
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245 yaşındaki Heidi Klum, 16 yaş küçük sevgilisinden aldığı teklifi sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
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3Klum, sevgilisiyle çekilen bir pozunu "Evet dedim" notu ve taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdiği kareyi paylaşarak evlenmeye karar verdiklerini vurguladı.
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İkili dünyaevine girerse Kaulitz'in ikinci Klum'un ise üçüncü evliliği olacak.
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5Şarkıcı Seal ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan Klum, daha önce evlendiği işadamı Flavio Briatore'den de bir kızı var. Klum ilk evliliğini ise 1997 yılında Ric Pipino ile yapmıştı.