Heidi Klum ile Tom Kaulitz gizlice evlendi
Eski top model Heidi Klum ile kendisinden 17 yaş küçük nişanlısı Tom Kaulitz’in beş ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı.
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Eski top model Heidi Klum ile sevgilisi Tom Kaulitz’in gizlice evlendiği ortaya çıktı.
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Dört çocuk annesi 46 yaşındaki Klum ile 29 yaşındaki Kaulitz’in şubat ayında evlendiği öğrenildi.
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TMZ adlı magazin sitesi, Klum ile Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi, solisti ve şarkı sözü yazarı olan Tom Kaulitz’in evliliğine dair belgelere ulaştığını duyurdu. Bu belgelere göre ünlü çift beş ay önce birbirlerine "Evet" dedi.
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4Klum, Kaulitz ile nişanlandığını Instagram hesabından duyurmuştu. Büyük bir düğün istediklerini söyleyen çift, sonradan fikir değiştirerek sessiz sedasız evlendi.
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5TMZ, çiftin 22 Şubat’ta evlendiğini, çünkü daha önce Klum’ın “22 Şubat 2008’de tanıştık. Yine aynı tarihte evleniriz” dediğini hatırlatarak, 22 Şubat’ta çekilen fotoğraflarını kanıt olarak gösterdi.
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Ünlü çiftin, evliliğini bir akşam yemeğiyle kutladığını söyledi.
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Klum ve Kaulitz, Aralık 2018’de nişanlanmıştı.
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8Heidi Klum ilk evliliğini 1997 yılında ünlü saç tasarımcısı Ric Pipino ile yaptı. Ancak çift beş yıl sonra boşandı.
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9Klum, 2005 ile 2014 yılları arasında ünlü şarkıcı Seal ile evliydi. Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu dünyaya geldi.
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10Heidi Klum, ünlü iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden de bir kız çocuğu sahibi. Klum'un bu çocuğunu da Seal kendi nüfusuna geçirip soyadını verdi.