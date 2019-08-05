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Heidi Klum ile Tom Kaulitz lüks yatta ikinci kez evlendi

Geçtiğimiz aylarda sessizce evlenen dünyaca ünlü model Heidi Klum (46) ve kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz (29) mutluluklarını cumartesi günü İtalya Capri’de dünyanın en lüks yatlarından birinde gerçekleşen düğünleriyle kutladı.

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    Alman topmodel Heidi Klum ile kendisinden 17 yaş küçük eşi rock sanatçısı Tom Kaulitz ikinci kez dünyaevine girdi.
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    İtalya'nın Capri Adası açıklarında demirleyen dünyanın en lüks yatlarından Christina O'da gerçekleşen düğüne konuklar teknelerle geldi.

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    Çiftin mutlu gününe aile ve arkadaşlarından oluşan bir grup eşlik etti.

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    Kluam ve Kaulitz'in yattaki nikah törenini Tom'un kardeşi Bill Kaulitz yönetti.

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    Heidi Klum'un üçüncü evliliği olarak kayıtlara geçen düğüne, modelin 4 çocuğu da katıldı.

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    Seal Henry Samuel ile evliliği esnasında da defalarca nikah tazeleyen Klum’un Kaulitz ile de ikinci kez evlenmesi hayranlarını şaşırtmadı.

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    Çiftin düğünü misafirlerine denizin tadını çıkarma fırsatı verdi.
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    Kutlamalar Akdeniz'in sıcak sularında devam etti.
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    İşte Capri'de basına gizli gerçekleşen ancak görüntülenmekten kurtulamayan lüks düğünden fotoğraflar... 

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