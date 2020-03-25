Heidi Klum ve eşinin corona virüs test sonucu negatif

ntv.com.tr 25.03.2020 - 11:36 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 11:39
Eşi Tom Kaulitz ile birlikte evde kendilerini ayrı ayrı karantinaya alarak corona virüs testi sonuçlarını bekleyen ünlü model Heidi Klum, sonucun negatif çıktığını açıkladı.
46 yaşındaki Alman süper model, 30 yaşındaki müzisyen eşi Kaulitz’in de test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.
90’lı yılların ünlü modeli Klum, “Evde kaldığımız 14’üncü gün ve Covid-19 sonucu negatif” notunu Instagram hesabından bu fotoğrafla paylaştı.
Kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Klum, “Sadece kötü soğuk algınlığı belirtilerim var ve yenmeye çalışıyorum. Herkese sevgiler” notunu yazdı.
Klum, 15 Mart’ta, kendini hasta hissedince yaptırdığı testin sonuçlarını beklediğini açıklamış, eşi Kaulitz’in de turne dönüşü hastalanması sonrası test yaptırdığını duyurmuştu.
Ünlü model, eşiyle camın iki tarafından birbirlerini öptüklerini gösteren videoyu paylaşarak, “Bütün hafta boyunca hastaydım ve ne yazık ki birkaç gün önce turneden dönen eşim de kendini hasta hissediyordu. Güvenlik tedbiri olarak corona virüs testlerimizin sonucunu alana kadar ayrı kalıyoruz. Virüsleri yaymak ve hem birbirimizi hem de başkalarını hasta etmek istemiyoruz. Doğru şeyleri yapmak ve bulaştırmamak ona sarılmak ve onu öpmek istememden daha önemli” mesajını yazmıştı.
"SEVDİĞİNİZ İNSANLARI KORUYUN"
Klum ayrıca, “Bunlar tuhaf zamanlar... Ama şu anda neyin önemli olduğunu unutmayın. Sevdiğiniz insanları korumalısınız. Dünyanın her yerinde insanların sosyal mesafeyi korumasına ihtiyacımız var. Bu hepimizi etkiliyor ve bizim sevdiklerimizi, komşularımızı ve toplulumumuzu korumamıza bağlı. Lütfen yetkilileri dinleyin ve mümkünse evde kalın, kendinizi fiziksel olarak diğer insanlardan uzak tutun. Özellikle de iyi hissetmiyorsanız...” demişti.
“Dünyanın her yerinde insanların birbirlerine güzel şeyler yaptıklarını görüyorum ve bu bana umut veriyor” diyen ünlü model, “Hepinize sevgilerimi, pozitif duygularımı ve şifa hislerimi gönderiyorum. Birlikte bunu atlatabiliriz ama tedbir almamız gerekiyor, böylece parlak ve sağlıklı geleceğimiz olabilir” ifadesini kullanmıştı.