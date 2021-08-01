Heidi Klum ve eşinin romantik tatili

Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.