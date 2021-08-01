Heidi Klum ve eşinin romantik tatili

01.08.2021 - 09:41
Alman model Heidi Klum ile Tom Kaulitz, bu kez tatil için Korsika'yı seçti. Çift, önceki gün de çıktıkları yat turunda yine paparazziler tarafından adım adım takip edildi.
Gün boyu denize giren, su sporlarıyla ilgilenen, yatın güvertesinde güneşlenen çifte 48 yaşındaki Heidi Klum ile 31 yaşındaki Kaulitz'e Klum'un dört çocuğu da eşlik etti.
Çift, güvertede romantik anlar yaşarken objektiflere takıldı.
Güvertede birbirlerini öpücüklere boğan çift, bir ara paparazziler tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark ederek, gözlerini, kameraların ve objektiflerin kendilerine yöneldiği noktaya dikti. Klum'u da uyaran Kaulitz, uzun süre paparazzileri inceledi.
KEYİFLERİNİ BOZMADILAR
Heidi Klum da bir ara aynı yere bakışlarını yöneltti. Fakat çift daha sonra yattaki keyifli anlarına geri döndü.
Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
ÜÇ KEZ EVLENDİ
Heidi Klum, 1997’de saç tasarımcısı Ric Pipino ile dünyaevine girdi. Çift, 2002’de yollarını ayırmıştı. Heidi Klum, boşandıktan sonra bir süre iş insanı Flavio Briatore ile aşk yaşamıştı. Fakat Briatore ve Klum'un ilişkileri resmiyete geçmeden bitmişti. İkilinin bu birliktelikten Leni adında bir kızı bulunuyor. Leni de son bir yıldır model olarak kariyer yapmaya başladı.
Heidi Klum, 2005 yılında da İngiliz şarkıcı Seal ile evlendi. Bu evlilik, 2014'te bitti. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Seal, Klum'un Briatore'den olan kızı Leni'yi de nüfusuna geçirdi. Klum'un Leni dışında Seal ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşında Henry, 14 yaşında Johan, 11 yaşında Lou adında üç çocuğu bulunuyor.
Heidi Klum, bir dönem koleksiyoner ve sanat taciri Vito Schnabel (yanda) ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Ondan ayrıldıktan sonra Tom Kaulitz ile tanıştı ve yaş farkına rağmen aralarında bir aşk doğdu. Kısa sürede evlenen çift, gösteri dünyasının mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.