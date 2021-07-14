Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden Heidi Klum, markanın kabuk değiştirmesi hakkında konuştu.

14.07.2021 - 07:02

Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti - 1

Page Six'in haberine göre Heidi Klum, Victoria's Secret'ın yakında gerçekleşmesi beklenen revizyonuna için "Gidişatın değişmesi gerekiyor" dedi.

Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti - 2
48 yaşındaki markanın haziranda yeniden yapılanma açıklaması hakkında, "Sadece bunun çok daha önceden gerçekleşmesi gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti - 3
Independent Türkçe'nin haberine göre; markanın 1999 ve 2010 yılları arasında mankenliğini yapan Heidi Klum bahsi geçen yenilikler hakkındaki fikirlerini tecrübelerinden örneklerle anlattı.

Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti - 4
Klum "Model olarak oraya gidersiniz ve işiniz olduğu için mutlusunuzdur. Şirket olmadığınızda size söyleneni yaparsınız. Ama nihayetinde şimdi dönüp baktığımda bunların çok daha öncesinde yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti - 5
Klum her ne kadar Victoria's Secret'in değişim aşamasında olduğunu kabul etse de bunun çok uzun sürdüğünü belirtti.

Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti - 6
İç giyim markası, VS Collective çatısı altında kendi alanında başarılı ve ilham veren kadınlarla işbirliği yapacağını ve devrim niteliğinde koleksiyonlar hazırlayacağını belirtiyor.

Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti - 7
Victoria's Secret yeniden yapılanma kapsamında markanın yüzü olarak tanınan ve melekler diye nitelenen mankenlere de veda edecek. Markanın geçirdiği değişim gerçekçi olmamakla eleştirilen güzellik standartlarının da bir kenara bırakılması anlamına geliyor.
Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti - 8
Victoria's Secret'ın değişiminde Megan Rapinoe, Paloma Elsesser, Amanda de Cadenet,Eileen Gu, Priyanka Chopra Jonas, Valentina Sampaio ve Adut Akec gibi isimlerin yer alması bekleniyor

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