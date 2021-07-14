Heidi Klum: Victoria's Secret'taki değişim gecikti

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden Heidi Klum, markanın kabuk değiştirmesi hakkında konuştu.

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14.07.2021 - 07:02

Page Six'in haberine göre Heidi Klum, Victoria's Secret'ın yakında gerçekleşmesi beklenen revizyonuna için "Gidişatın değişmesi gerekiyor" dedi.

48 yaşındaki markanın haziranda yeniden yapılanma açıklaması hakkında, "Sadece bunun çok daha önceden gerçekleşmesi gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.





Independent Türkçe'nin haberine göre; markanın 1999 ve 2010 yılları arasında mankenliğini yapan Heidi Klum bahsi geçen yenilikler hakkındaki fikirlerini tecrübelerinden örneklerle anlattı.





Klum "Model olarak oraya gidersiniz ve işiniz olduğu için mutlusunuzdur. Şirket olmadığınızda size söyleneni yaparsınız. Ama nihayetinde şimdi dönüp baktığımda bunların çok daha öncesinde yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.





Klum her ne kadar Victoria's Secret'in değişim aşamasında olduğunu kabul etse de bunun çok uzun sürdüğünü belirtti.





İç giyim markası, VS Collective çatısı altında kendi alanında başarılı ve ilham veren kadınlarla işbirliği yapacağını ve devrim niteliğinde koleksiyonlar hazırlayacağını belirtiyor.





Victoria's Secret yeniden yapılanma kapsamında markanın yüzü olarak tanınan ve melekler diye nitelenen mankenlere de veda edecek. Markanın geçirdiği değişim gerçekçi olmamakla eleştirilen güzellik standartlarının da bir kenara bırakılması anlamına geliyor.

Victoria's Secret'ın değişiminde Megan Rapinoe, Paloma Elsesser, Amanda de Cadenet,Eileen Gu, Priyanka Chopra Jonas, Valentina Sampaio ve Adut Akec gibi isimlerin yer alması bekleniyor