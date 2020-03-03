Helen Mirren, Meghan Markle'ı savundu: İçgüdüleri doğruydu

Helen Variety'e verdiği röportajda, "Yani, bir yandan büyük kayıp ancak, onların açısından baktığımda içgüdülerini dinlemeleri son derece doğru bir karardı. Umuyorum ki her şey yoluna girecek ve magazinciler artık saldıracakları birinin olmadığını kabullenmeyi öğrenecekler. Muhtemelen de başka bir kurban bulacaklar... muhtemelen beni" dedi.





