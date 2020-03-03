Helen Mirren, Meghan Markle'ı savundu: İçgüdüleri doğruydu
Geçtiğimiz yıllardan Kraliçe Elizabeth'e hayat veren usta oyuncu Helen Mirren'dan Meghan Markle'a destek geldi. Mirren, "İçgüdülerini dinlemeleri son derece doğru bir karardı" ifadelerini kullandı.
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03.03.2020 - 07:58
Kraliyet hakkında araştırması bulunan ve Helen Mirren, 2006'da The Queen adlı filmde Kraliçe Elizabeth'e hayat verdi.
Bu rolle Oscar kazanan 74 yaşındaki Helen, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri olmaktan istifa etme kararlarını savundu.
Helen Variety'e verdiği röportajda, "Yani, bir yandan büyük kayıp ancak, onların açısından baktığımda içgüdülerini dinlemeleri son derece doğru bir karardı. Umuyorum ki her şey yoluna girecek ve magazinciler artık saldıracakları birinin olmadığını kabullenmeyi öğrenecekler. Muhtemelen de başka bir kurban bulacaklar... muhtemelen beni" dedi.
Kraliyet ailesinin uzun zamandır arkadaşı ve Prens Charles Derneği'nin elçisi olan Mirren, Meghan'ı yapılan baskıyla baş etme şeklini de takdir etti.
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