Helin Kandemir Kağıt Ev’i ve Cemre karakterini anlattı

ntv.com.tr 25.04.2021 - 13:12
Star’ın yeni dizisi, Kağıt Ev pazartesi günleri seyircisi ile buluşuyor.
Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş paylaşıyor.
Dizide ‘Cemre’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Helin Kandemir, rolü ile merak konusu. Helin Kandemir, Kağıt Ev’i ve canlandırdığı ‘Cemre’ karakterini anlattı.
“SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR KARAKTER”
Kağıt Ev’in çok doğru zamanda kendisine teklif edildiğini belirten genç oyuncu Helin Kandemir, heyecanını şu sözlerle anlatıyor:
“İlk okuduğum anda hissettiğim diri heyecanı ve tutkuyu, her sahnenin başında yaşamaya devam ediyorum. Ayrıca bu tutkuyu ekip arkadaşlarımla paylaşmak da bir o kadar güzel. Cemre bir oyuncu için yaşaması çok keyifli ve öğretici, izleyici içinse seyir zevki çok yüksek bir karakter. Aldığı ve alacağı kararlara tanık olup onunla seyirci arasında köprü kuruyor olmak bana her sahnede yeni bir şey öğretiyor. Bu yüzden Kağıt Ev şimdiden kariyerimin (iyi ki) tarafında.”
“CEMRE, NE TAM KÖTÜ NE DE İYİ…”
Helin Kandemir, canlandırdığı ‘Cemre’ karakterini şöyle tarif ediyor:
“Cemre, Fırtına ailesinin 16 yaşındaki ortanca çocukları. Gözükara,ailesine düşkün, ve hayatla olan mücadelesini sert veren bir genç kız. Sahip olduğu mental rahatsızlık ve bir yanlış anlaşılma durumu üzerine bir suç işliyor. Fırtına ailesinin hayatı buna bağlı olarak tamamen değişiyor. Hikaye içerisindeki hiçbir karakterin olmadığı gibi Cemre de tamamen iyi ya da tamamen kötü değil.”
“FARKLI KARAKTERLERİ OYNAMAYI SEVİYORUM”
Projeleri seçerken öğrenme güdüsünü harekete geçiren ve kendisinden çok farklı karakterleri oynamayı sevdiğini belirten oyuncu, bu anlamda Cemre’nin onu çok zorladığına dikkat çekiyor:
“Çok küçük yaşlardan beri okuduğum senaryolar üzerinde yeni hayatlarla tanışma fırsatı yakalıyorum. Oynadığım her karakter, her hikaye hayatımın bambaşka bir tarafında. Yaptığım işin en çok tanıma ve anlama üzerine kurulu tarafını seviyorum. Proje seçerken popüler olanın değil farklı olanın üzerinde devam eden hikayeleri ön planda tutuyorum.”
Kağıt Ev’in seyircisine, izlenmesi keyifli, dinamiği yüksek bir hikaye sunduğunu belirten oyuncu, dizinin en büyük farkının kendi içerisinde tekrarlanmayan, taze bir dünyası olduğunu ifade ediyor.