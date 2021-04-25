Helin Kandemir Kağıt Ev’i ve Cemre karakterini anlattı

“FARKLI KARAKTERLERİ OYNAMAYI SEVİYORUM”

Projeleri seçerken öğrenme güdüsünü harekete geçiren ve kendisinden çok farklı karakterleri oynamayı sevdiğini belirten oyuncu, bu anlamda Cemre’nin onu çok zorladığına dikkat çekiyor:

“Çok küçük yaşlardan beri okuduğum senaryolar üzerinde yeni hayatlarla tanışma fırsatı yakalıyorum. Oynadığım her karakter, her hikaye hayatımın bambaşka bir tarafında. Yaptığım işin en çok tanıma ve anlama üzerine kurulu tarafını seviyorum. Proje seçerken popüler olanın değil farklı olanın üzerinde devam eden hikayeleri ön planda tutuyorum.”

Kağıt Ev’in seyircisine, izlenmesi keyifli, dinamiği yüksek bir hikaye sunduğunu belirten oyuncu, dizinin en büyük farkının kendi içerisinde tekrarlanmayan, taze bir dünyası olduğunu ifade ediyor.

KAĞIT EV 2. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)