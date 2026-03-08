Hem geziyor, hem para kazanıyor. İş hayatından sıkıldı, babasının izinden gitti
08.03.2026 10:14
İHA
Ankara'da yaşayan Başak Güvercin, iş hayatından sıkıldığı için babasının izinden giderek uzun yol tır şoförü oldu.
HEM GEZİYOR HEM PARA KAZANIYOR
Ankara'da yaşayan 26 yaşındaki Başak Güvercin, babasının mesleğini miras alarak uzun yol şoförlüğü yapıyor. Üniversiteden mezuniyetinin ardından birçok sektörde yer alan genç kadın çoğu işi sıkıcı bularak yeni mesleğine adım attı. Hem para kazanıp hem de gezebileceğim iş olmalı düşüncesiyle uzunyol TIR şoförü oldu.
15 BİN KİLOMETRE SEBZE MEYVE TAŞIYOR
2 yıldır sebze ve meyve taşımacılığı yapan Güvercin, ayda ortalama 15 bin kilometre yol gittiğini aktararak, erkek egemen bir alanda çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını ifade etti. Güvercin “ Sebze ve meyve ağırlıklı çalıştığım için genelde Akdeniz bölgesinde çalışıyorum. Güzergahım ne tarafsa yükümü aldıktan sonra oraya doğru devam ediyorum. Sebze ve meyve sezonu biraz hızlı olduğundan dolayı ayda ortalama 15-16 bin kilometreye kadar yol yapıyorum. Bu mesafeler sezonun durumuna göre de değişkenlik gösterebiliyor.” ifadeleriyle işine dair detayları paylaştı.
ERKEK EGEMEN DÜNYADA GÜÇLÜ KADINLAR
Toplumun gözünde erkek mesleği olrak görülen TIR şoförlüğünü başarıyla yapan genç kadın, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, “Bir kadının hayatının yarım kalması, bir toplumun vicdanının yaralı kalması demek. Kadınlarımız bir erkeğin himayesi altında kalmadığı sürece zorluk yaşamayacaktır. Toplum tarafından dışlanmayacaktır. Erkek egemen bir toplumda çalışan benim gibi ablalarım ve kardeşlerim de var. Erkek egemen bir toplumda çalışmak bence bir kadının güçlü olduğunu gösterir.” ifadelerini kullandı.