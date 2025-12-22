Hem şair hem milletvekili hem de veteriner... İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Özbek bir ailenin kızı olan annesi Emine Hanım, babası ise Arnavut kökenli Fatih Camii medresesi hocalarından İpekli Tahir Efendiydi. Babası ona "Ragıf" adını vermiş olsa da bu isim yaygın olmadığı için Akif olarak anıldıo

İlk olarak mahalle mektebine ardından ilkokula başladı. Fatih Merkez Rüştiyesi'nde eğitim görürken bir yandan da Fatih medresesinde Farsça dersleri aldı. Okul hayatı boyunca dil derslerine büyük ilgi duyan Mehmet Akif Arapça, Farsça ve Fransızca derslerinde hep öne çıktı. Rüştiyeyi bitirdikten sonra annesi medrese öğrenimi görmesini istiyordu, ancak babasının desteği sonucu 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi'ne kaydoldu. Babasını kaybetmesi ve ailesinin yaşadığı yokluk nediyle Mülkiye İdadisi'ni bıraktı. Bir an önce meslek sahibi olup para kazanması gerektiğini düşünen Mehmet Akif, Ziraat ve Baytar Mektebine kaydoldu. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi.