Hem üretiyor hem okuyor: Üniversite öğrencisi çiftçi oldu
25.11.2025 13:11
AA
Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de çiftçi bir ailenin kızı olan Sıla Koç, üniversite öğreniminin yanında çiftçilik de yapıyor. Hayali ise çiftçiliğe devam etmek.
HEM ÖĞRENCİ HEM ÇİFTÇİ
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sıla, her fırsatta köyüne dönerek ailesine yardımcı oluyor. Sıla sınavlarının ardından hiç zaman kaybetmeden köyüne dönüyor.
OKULDAYKEN KÖYÜNÜ ÖZLÜYOR
Genç çiftçi, üniversitede olduğu süreçte her gün görüntülü aramalarla köyünü görmeye çalıştığını ancak ona yeterli gelmediğinden bahsetti. Turizm İşletmeciliğini 4 yıllık üniversiteyi tamamlamak için yazdığını, asıl hedefinin çiftçiliğe devam etmek olduğunu dile getirdi.
KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ BU İŞİ YAPIYOR
"Küçüklüğümden beri babamla tarlaya gidiyorum. Sulama borularını döşüyoruz, hayvanların bakımını yapıyoruz. Kışın okuldayım ama yazın sürekli köydeyim. Traktör kullanmayı çok seviyorum. Babamdan öğrendim. Ekimden hasada kadar bütün işlerde ailece beraberiz."