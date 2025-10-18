Tehlike sinyali veren 8 zatürre belirtisi

Zatürre, akciğer dokusunda iltihaplanmaya neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada yaygın görülen bu sağlık sorunu, ciddi vakalarda hava akışını keserek hayati tehlike oluşturabilir.

Genellikle hastalara antibiyotik tedavisi uygulanır ve 2 ila 4 hafta içinde iyileşmeleri beklenir. Hafif vakalarda enfeksiyon bazen kendiliğinden de geçebilir. Ancak hastalığın ağır seyrettiği durumlarda enfeksiyonun ölümcül hale gelmemesi için acil hastane tedavisi gerekebilir.


ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN DURUMLAR:

  • Nefes almakta zorluk, boğulma hissi, konuşamama
  • Cilt, dudaklar veya dilde solgunluk, morarma ya da beneklenme
  • Ani bilinç bulanıklığı (Örneğin, kişinin nerede olduğunu bilememesi)
  • Bebeğin uyanmaması ve gevşek bir şekilde kalması
  • 3 haftadan uzun süren öksürük
  • Kanlı balgam
  • Göğüs ağrısı (özellikle nefes alırken ya da öksürürken hissedilen)
  • Nefes darlığı

Bu belirtilerden herhangi birini yaşayanların derhal bir doktora başvurması ya da acil yardım hatlarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Hastaneye kaldırılan zatürre hastalarına genellikle damar yoluyla sıvı ve antibiyotik verilir. Nefes almakta güçlük çekenlere oksijen desteği sağlanabilir.

65 yaş üzeri bireyler, bebekler, kalp hastalığı veya kronik solunum rahatsızlığı olanlar ya da genel durumu kötü olan kişilerde zatürrenin ciddi komplikasyonlara yol açma riski daha yüksektir ve bu kişilerin hastaneye yatışları gerekebilir.


ZATÜRRE BELİRTİLERİ

  • Sarı ya da yeşil balgamlı öksürük
  • Nefes almada güçlük
  • Yüksek ateş
  • Göğüs ağrısı
  • Kas ve eklem ağrıları
  • Aşırı yorgunluk
  • İştah kaybı
Yaşlı hastalarda kafa karışıklığı, bebeklerde ise inleme sesi gibi belirtiler de görülebilir.


NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi), evde zatürre tedavisi gören hastaların öksürük şuruplarından kaçınmasını tavsiye ediyor. Kurumun açıklamasında, “Öksürük, vücudun enfeksiyonu atmasına yardımcı olur” ifadesi yer alıyor.

Mirror'da yer alan habere göre, bunun yerine parasetamol veya ibuprofen gibi ağrı kesiciler kullanılabilir. Ayrıca bol sıvı tüketmek, yeterince dinlenmek ve mümkünse evde kalmak ya da başkalarıyla teması sınırlamak da iyileşme sürecini hızlandırabilir.

