Tehlike sinyali veren 8 zatürre belirtisi

NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi), evde zatürre tedavisi gören hastaların öksürük şuruplarından kaçınmasını tavsiye ediyor. Kurumun açıklamasında, “Öksürük, vücudun enfeksiyonu atmasına yardımcı olur” ifadesi yer alıyor.

Mirror'da yer alan habere göre, bunun yerine parasetamol veya ibuprofen gibi ağrı kesiciler kullanılabilir. Ayrıca bol sıvı tüketmek, yeterince dinlenmek ve mümkünse evde kalmak ya da başkalarıyla teması sınırlamak da iyileşme sürecini hızlandırabilir.