Tehlike sinyali veren 8 zatürre belirtisi
Zatürre, akciğer dokusunda iltihaplanmaya neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada yaygın görülen bu sağlık sorunu, ciddi vakalarda hava akışını keserek hayati tehlike oluşturabilir.
Genellikle hastalara antibiyotik tedavisi uygulanır ve 2 ila 4 hafta içinde iyileşmeleri beklenir. Hafif vakalarda enfeksiyon bazen kendiliğinden de geçebilir. Ancak hastalığın ağır seyrettiği durumlarda enfeksiyonun ölümcül hale gelmemesi için acil hastane tedavisi gerekebilir.