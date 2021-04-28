Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında

Model Maggie Rawlins corona virüsle hastane koridorlarında verdiği mücadelelerin ardından maskeyi çıkarıp bir kez daha objektif karşısına çıktı.

28.04.2021 - 15:51

Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 1
Hemşire üniformasıyla hastane koridorlarında koşturan Maggie Rawlins, hemşirelikten modelliğe geçti.


Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 2
Hastanelerde corona virüsle mücadele eden model Rawlins, bir markanın reklam yüzü oldu.


Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 3
Rawlins, ünlü bir parfüm markasının tanıtımı için objektif karşısına çıktı.


Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 4
Son birkaç yıldır moda dünyasının dikkatini çeken Rawlins, Anne Klein'ın yeni çıkardığı parfümü tanıttı.


Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 5
Rawlins, bir süre modellik tekliflerini geri çevirmiş daha sonra kabul etmişti. Ardından dönem dönem kamera karşısına geçiyordu.


Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 6

Modellik teklifini Rawlins, "Uzun vadede bunu denemediğine pişman olmamak için" sözleriyle açıklamıştı.

İşte Rawlins'in Instagram'ından öne çıkan diğer kareler...

Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 7
Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 8
Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 9
Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 10
Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 11
Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 12
Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 13
Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında - 14

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