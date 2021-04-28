Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında

Model Maggie Rawlins corona virüsle hastane koridorlarında verdiği mücadelelerin ardından maskeyi çıkarıp bir kez daha objektif karşısına çıktı. Hemşire üniformasıyla hastane koridorlarında koşturan Maggie Rawlins, hemşirelikten modelliğe geçti. Hastanelerde corona virüsle mücadele eden model Rawlins, bir markanın reklam yüzü oldu. Rawlins, ünlü bir parfüm markasının tanıtımı için objektif karşısına çıktı. Son birkaç yıldır moda dünyasının dikkatini çeken Rawlins, Anne Klein'ın yeni çıkardığı parfümü tanıttı. Rawlins, bir süre modellik tekliflerini geri çevirmiş daha sonra kabul etmişti. Ardından dönem dönem kamera karşısına geçiyordu. Modellik teklifini Rawlins, "Uzun vadede bunu denemediğine pişman olmamak için" sözleriyle açıklamıştı.\nİşte Rawlins'in Instagram'ından öne çıkan diğer kareler...