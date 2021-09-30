Hepsi grubundan Cemre'ye bebek ziyareti

12 yıl önce dağılan Hepsi grubu, yıllar sonra bebek sebebeiyle bir araya geldi. Grubun üyelerinden Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı, geçtiğimiz temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer'i, evinde ziyaret etti.

30.09.2021 - 11:44

Hepsi grubundan Cemre'ye bebek ziyareti - 1
2004 yılında kurulan ve 'yerli Spice Girls' olarak popülerleşen 'Hepsi' grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, şimdilerde Emir Medina ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Kemer, Medina ile Aralık 2020'de nikah masasına oturmuştu.
Hepsi grubundan Cemre'ye bebek ziyareti - 2
Geçtiğimiz temmuz ayında da ilk çocuğu Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer'i eski arkadaşları yalnız bırakmadı. Grubun üyelerinden Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı, Kemer'i evinde ziyaret etti. Yasemin Yörük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, çekildikleri bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Hepsi grubundan Cemre'ye bebek ziyareti - 3
35 yaşındaki Cemre Kemer, müziği tamamen bıraktı. Şarkıcı, geçen yıl yaptığı bir açıklamada "Grup üyeleri arasında bir kırgınlık vardı ama o günleri geride bırakarak hepimiz barıştık" demişti.
Hepsi grubundan Cemre'ye bebek ziyareti - 4
Grubun üç üyesi Cemre Kemer, Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı ara ara görüştüğünde, buluşma anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.
Hepsi grubundan Cemre'ye bebek ziyareti - 5
2000'li yılların popüler grubu Hepsi'nin dördüncü üyesi olan Gülçin Ergül ise müzik kariyerine tek başına devam ediyor.

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