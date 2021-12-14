Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti

Balıkesir’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 14.12.2021 - 09:13

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 1

Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 2

Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.


Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı.

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 4

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 5

Erdal Şeyda Lafçı’nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 6
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 7
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 8
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 9
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 10
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 11
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 12
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 13
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti - 14

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