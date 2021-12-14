Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül kazada yaralandı arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı.