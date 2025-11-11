Hepsini ormandan topluyor: 25 yıldır dönüştürüp hediye ediyor
11.11.2025 11:48
DHA
Artvin'in Yusufeli ilçesinde ahşap ustası Bilgehan Demirkıran, ormandan topladığı ağaç parçalarını el emeğiyle işleyerek dekoratif ürünlere dönüştürüyor.
İlçeye bağlı Tekkale köyünde yaşayan Bilgehan Demirkıran, doğa sevgisini el emeğiyle buluşturuyor. Demirkıran, dağ, orman ve dere kenarlarından topladığı meşe, ceviz, çam ve ardıç ağaçlarının parçalarını temizleyerek hobi atölyesinde işliyor.
Her biri farklı formda olan ağaç parçalarını masa, sehpa, tuzluk, doğrama tahtası, beşik ve avize gibi ürünlere dönüştüren Demirkıran, ilçede yaklaşık 25 yıldır ahşap ustası olarak çalışıyor.
Demirkan, “Genellikle evlerimizde kullanabileceğimiz ardıç, çam ve ceviz ağaçlarından; sehpa, masa, tuzluk, beşik, meyve sunumluğu ve doğrama tahtaları yapıyorum. Yaklaşık 25 yıldır da bu işle ilgileniyorum. Yaptıklarımı arkadaşlarıma hediye ediyorum'' şeklinde konuştu.