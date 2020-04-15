Her bedende şık olunabileceğini kanıtlayan Instagram paylaşımları
Katie Sturino adlı Intagram kullanıcısı, kilosu olan kadınların kendine güven kazanmasına yardımcı olan, bol kıyafetlerin onlar için en iyi ve tek seçenek olmadığını kanıtlamak için ünlülerin stilerini ve pozlarını taklit ediyor.
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