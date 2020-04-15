Her bedende şık olunabileceğini kanıtlayan Instagram paylaşımları

Katie Sturino adlı Intagram kullanıcısı, kilosu olan kadınların kendine güven kazanmasına yardımcı olan, bol kıyafetlerin onlar için en iyi ve tek seçenek olmadığını kanıtlamak için ünlülerin stilerini ve pozlarını taklit ediyor.

15.04.2020 - 07:09

Gigi Hadid
Anne Hathaway
Kate Middleton
Amal Clooney
Meghan Markle

Alessandra Ambrosio

Jessica Simpson
Meghan Markle
Cara Delevingne
Alison Brie
Kate Middleton
Meghan Markle
Rosie Huntington-Whiteley
Karen Gillan
Meghan Markle
Blake Livley
Victoria Beckham
Meghan Markle
Kendall Jenner
Kate Middleton
Meghan Markle
Katie Holmes
Hailey Bieber

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