Her gün 1 tatlı kaşığı zencefil tozu tüketmenin şaşırtıcı etkisi: Araştırmalar ne söylüyor?

AĞRI KESİCİ ÖZELLİK

Zencefil doğal iltihap giderici özelliklere sahiptir. Zencefil tozu tüketmek vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir, bu da artrit, kas ağrısı ve kronik ağrı gibi rahatsızlıklar için faydalıdır. Düzenli olarak tüketilmesi ağrı ve sertliği hafifletmeye yardımcı olabilir.

2009 yılında The Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan bir çalışma, zencefil tozunun kas ağrısını ve hassasiyetini azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.