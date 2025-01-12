Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİNDİR

Hurmalarda bulunan çok sayıda antioksidan, belirli hastalıklara yakalanma olasılığının daha düşük olması gibi çeşitli sağlık avantajları sunar. Hücreleriniz, vücudunuza zarar verebilecek ve hastalığa neden olabilecek dengesiz kimyasallar olan serbest radikallerden antioksidanlar tarafından korunur.

Hurmalar, incir ve kuru erik gibi benzer diğer meyve çeşitleriyle karşılaştırıldığında en yüksek antioksidan konsantrasyonuna sahip gibi görünmektedir.

Flavonoidler adı verilen güçlü antioksidanlar, diyabet, Alzheimer hastalığı ve çeşitli kanser türlerinin riskini azaltma yetenekleri açısından araştırılmıştır. Ayrıca iltihabı azaltmaya da yardımcı olabilirler. Karotenoidlerin kalp sağlığını desteklediği ve makula dejenerasyonu gibi gözleri etkileyen durumların riskini azaltabileceği gösterilmiştir. Fenolik asitlerin iltihap giderici özellikleri kalp hastalıklarını azaltmaya yardımcı olabilir.