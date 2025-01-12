Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor

Hurma, yüksek lif ve antioksidan içeriğine sahip besleyici bir meyvedir. Her gün iki hurma tüketmek bağırsak hareketlerini iyileştirebilir, hastalık riskini azaltabilir, diyabet yönetimini destekleyebilir ve kemik sağlığını geliştirebilir. Hurmalar ayrıca zengin fitohormon içeriği nedeniyle genç bir cilde sahip olmak için de faydalıdır. Peki, her gün 2 tane hurma yiyince ne olur?

Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 1

Hurmalar her yaştan insan arasında popülerdir. Bu sağlıklı, tatlı ve uyarlanabilir atıştırmalıkları her yerde ve her zaman tüketebilirsiniz. Hurmaların besin profili iyidir. Kurutulmuş oldukları için çoğu taze meyveden daha fazla kaloriye sahiptirler.

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Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 2

Hurmalar, incir ve kuru üzüm gibi diğer kurutulmuş meyvelerle hemen hemen aynı sayıda kaloriye sahiptir. Hurmalar, yüksek kalorili içeriklerine rağmen lif bakımından zengindir ve belirli temel vitamin ve mineraller içerir. Bu harika meyveden en iyi şekilde yararlanmak için her gün iki hurma yemelisiniz.

Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 3

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DESTEKLER

Yüksek çözünür lif içeriği nedeniyle hurma, sağlıklı sindirimi ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Çalışmalara göre, haftalarca günde iki hurma yemek bağırsak hareketlerinin sıklığını büyük ölçüde artırır.

Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 4

Hurmaların çözünebilir lifleri dışkıyı su tutarak yumuşatırken, çözünmeyen lifleri dışkıya hacim kazandırır. Bu, kabızlığı azaltır ve geçişi hızlandırır. Detoksifikasyona daha fazla yardımcı olmak için, hurmalardaki lifler ayrıca kolondaki amonyak gibi toksinlere bağlanarak dışkıda yeniden emilimlerini ve boşaltımlarını azaltır.

Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 5

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİNDİR

Hurmalarda bulunan çok sayıda antioksidan, belirli hastalıklara yakalanma olasılığının daha düşük olması gibi çeşitli sağlık avantajları sunar. Hücreleriniz, vücudunuza zarar verebilecek ve hastalığa neden olabilecek dengesiz kimyasallar olan serbest radikallerden antioksidanlar tarafından korunur.

Hurmalar, incir ve kuru erik gibi benzer diğer meyve çeşitleriyle karşılaştırıldığında en yüksek antioksidan konsantrasyonuna sahip gibi görünmektedir.

Flavonoidler adı verilen güçlü antioksidanlar, diyabet, Alzheimer hastalığı ve çeşitli kanser türlerinin riskini azaltma yetenekleri açısından araştırılmıştır. Ayrıca iltihabı azaltmaya da yardımcı olabilirler. Karotenoidlerin kalp sağlığını desteklediği ve makula dejenerasyonu gibi gözleri etkileyen durumların riskini azaltabileceği gösterilmiştir. Fenolik asitlerin iltihap giderici özellikleri kalp hastalıklarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 6

KRONİK HASTALIKLARI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Antioksidan bitki bileşenleri hurmada bol miktarda bulunur. Antioksidanlar hücrelerinizi serbest radikallerin yapabileceği zarardan korur. Hücresel haydutlar olan serbest radikaller kendilerini stabilize etmek için sağlıklı hücrelerden elektron alırlar. Hücre hasarı ve kronik hastalık riskinin artması bu hırsızlıkla ilişkili masraflar arasındadır. Antioksidanlar serbest radikallerle savaştıkları için bu hastalık gelişimini durdurmaya yardımcı olur.

Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 7

DİYABETİ KONTROL EDER

İnanılmaz derecede tatlı ve karbonhidrat açısından zengin olmasına rağmen hurma yine de diyabet hastaları için kabul edilebilirdir. 2020'de yürütülen randomize kontrollü bir çalışmada, Tip 2 diyabetli 100 kişiye 16 hafta boyunca her gün üç hurma tüketmeleri söylendi.

Bulgular, toplam kolesterolde bir düşüş ve Tip 2 diyabetli kişilerin daha iyi kalp sağlığını korumasına yardımcı olabilecek HDL (iyi) kolesterolde bir artış olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, düşük glisemik indeksleri nedeniyle hurmaların kan şekeri seviyeleri üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Sonuç olarak, diyabet hastaları diyetlerine hurma ekleyebilirler. Kalp sağlığına iyi gelen ve kan şekerini düşüren etkilerinden yararlanmak için porsiyon boyutu önerilerini izleyin.

Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 8

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Hurma, yüksek düzeyde mineral içerdiğinden kemikleri güçlendirmeye ve osteoporoz gibi sakatlayıcı ve ağrılı durumlarla savaşmaya yardımcı olur. Hurma, diğer birçok mineralin yanı sıra, sağlıklı kemik oluşumunu kolaylaştıran bakır, manganez ve selenyum içerir. Her gün 2 hurma yerseniz kemikleriniz güçlenir.

Her gün 2 hurma yiyince vücudunuza neler olur? 6 etkisini çok az kişi biliyor - 9

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Bitki hormonları, fitohormonlar olarak da bilinir, tıpkı insan hormonları gibi bitkilerin büyümesine ve çoğalmasına yardımcı olur. Ayrıca, cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olabilirler. Bu nedenle, fitohormonlar bazen cilt bakım ürünlerinde bulunur.

Hurmaların harika bir fitohormon kaynağı olması tesadüf değildir. Küçük bir denemede, %5 hurma çekirdeği özütü cilt losyonu yapmak için kullanıldı. Beş hafta boyunca, orta yaşlı kadınlar kremi göz çevrelerine günde iki kez uyguladılar.

Hurma çekirdeği kremini kullandıktan sonra kırışıklıkları daha az derin ve daha büyüktü. Denemede sadece on kadın olmasına rağmen, bulgular ümit verici ve klinik olarak anlamlıydı.

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