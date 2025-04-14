Her gün doğru miktarda protein tüketmek için 10 basit ipucu

PROTEİNİ SEBZEYLE BİRLEŞTİRİN

Sağlıklı öğünler için bitkisel ve hayvansal proteinleri sebzelerle birleştirin; ızgara tavuk salataları, sotelenmiş tofu ve sebzeler veya yeşilliklerle nohut dürümleri deneyebilirsiniz.



YÜKSEK PROTEİNLİ ÜRÜNLERİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN



Izgara tavuk, mercimek veya haşlanmış yumurta gibi yüksek proteinli yiyecekleri toplu olarak pişirin. Bu şekilde, hazır ve hızlı sağlıklı yemekleriniz olur.





