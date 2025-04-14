Her gün doğru miktarda protein tüketmek için 10 basit ipucu
Her gün uygun miktarda proteine sahip olmak enerjiyi korumak, kas kazanmak ve genel sağlığı korumak için önemlidir. Sağlıklı bir yetişkin için ideal protein alımı günlük vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 0,8 gramdır. Aktif bireylerin kas onarımını, bağışıklığı ve genel vücut fonksiyonunu desteklemek için 1,2–2,0 grama ihtiyacı olabilir. Bu 10 kolay ipucu, protein gereksinimlerinizi kolaylıkla ve tutarlı bir şekilde karşılamanıza yardımcı olacaktır.
GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAYIN
Metabolizmanızı hızlandırmak ve gün boyu açlık hissini bastırmak için sabahları yumurta, yoğurt, süzme peynir veya proteinli bir smoothie tüketin.