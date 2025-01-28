Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz

Kereviz suyu, susuzluk giderme, sindirimi iyileştirme ve iltihabı azaltma gibi çeşitli sağlık yararları sunar. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olan bu meyve, kilo verme, kan basıncı, kan şekeri düzenlemesi ve cilt sağlığına yardımcı olabilir. Peki, kereviz suyu içmenin vücut sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 1

Kereviz çiğ ya da pişmiş olarak tüketilen sebzelerden biri. Hem kereviz hem de kereviz yaprakları sağlık için pek çok fayda sağlar. Kereviz suyu susuzluk giderme, sindirim ve iltihaplanmaya yardımcı olabilir. Ayrıca iyi bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır.


YAŞAM HABERLERİ

Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 2

KEREVİZ NEDİR?

Kereviz, kişniş ve kişniş yapraklarına çok benzemesine ve her ikisi de yenilebilir yapraklar olmasına rağmen, otlar lezzet ve aromaları açısından çok farklıdır. Kişniş veya kişniş yapraklarının güçlü bir lezzeti ve aroması olduğu bilinmektedir. Kereviz yaprakları maydanoz yaprakları gibi narindir ve hafif bir tada sahiptir.

Kereviz türü, doğal aralığının dışında yaygın olarak doğallaştırılmıştır ve sebze olarak kullanılır; modern çeşitleri yaprak sapları (kereviz), büyük soğan benzeri bir hipokotil (kereviz) ve yaprakları (yaprak kereviz) için seçilmiştir.


Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 3

KEREVİZİN VÜCUDA FAYDALARI

Kereviz suyu, doğal sodyum içeriği, antioksidanlar ve iltihap giderici bileşikler de dahil olmak üzere sağlık yararları sağlayan birden fazla besin içerir.

SUSUZLUĞU ÖNLER

Kereviz suyu, neredeyse %95'i sudan oluştuğu için harika bir hidrasyon kaynağıdır. Kereviz suyu içmek, özellikle sıcak havalarda veya egzersizden sonra terleme ve idrara çıkma yoluyla kaybedilen sıvıların geri kazanılmasına yardımcı olabilir. Kereviz suyu, terleme ve idrara çıkma yoluyla kaybedilen sıvıların yenilenmesine yardımcı olabilir ve vücuttaki fazla sıvı ve atıkların atılmasına yardımcı olan doğal bir diüretik görevi görür. Kereviz suyu ayrıca sindirim sularının üretimini uyarmaya yardımcı olabilecek doğal tuzlar içerir. Cildinizin nemli kalmasına ve sağlıklı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir.


Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 4

KİLO KAYBI

Kereviz suyu, düşük kalorili ve yüksek lifli olduğu için kilo kaybına yardımcı olabilir, bu da kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir. Ancak, uzun vadeli bir çözüm değildir ve detoks olarak kullanılmamalıdır. Kereviz suyu, daha uzun süre tok hissetmenize ve aşırı yemeyi azaltmanıza yardımcı olabilecek yüksek liflidir.

Ayrıca düşük kalorilidir ve A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum içerir.


Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 5

İLTİHAPLANMAYI AZALTIR

Kereviz, iltihabı azaltmaya ve iltihaplı hastalıkları tedavi etmeye yardımcı olabilecek iltihap önleyici bileşikler ve antioksidanlar içerir. İltihap önleyici özelliklere sahip kimyasallar olan fitokimyasallar içerir.

Bu kimyasallar, iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilecek vücudun bağışıklık tepkisini bozabilir. Kereviz ayrıca iltihabı azaltmaya ve iltihaplı hastalıkları tedavi etmeye yardımcı olabilecek apigenin ve luteolin gibi antioksidanlar içerir. Kereviz suyu, artrit, gut ve alerjik astım gibi iltihaplı hastalıklara yardımcı olabilir.


Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 6

BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Kereviz suyu, sindirimi destekleyebilen ve iltihabı azaltabilen lif, su ve diğer bileşikleri içerdiğinden bağırsak sağlığına yardımcı olabilir. Ancak bazıları, kereviz suyunun belirli bağırsak rahatsızlıkları olan kişilerde ishale ve kramplara neden olabileceğini söylüyor.

Kereviz suyu, bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilecek çözünür ve çözünmez lif içerir. Su oranı yüksektir, bu da hidrasyona ve sindirime yardımcı olabilir.

Ayrıca sindirim sularının üretimini uyarabilen doğal tuzlar içerir. Kereviz suyundaki flavonoidler ve polifenoller bağırsaktaki iltihabı azaltabilir. Kereviz suyu, bağırsaktaki iltihabı azaltabilen bir bitki bileşiği olan luteolin içerir. Enzimleri yiyecekleri parçalamaya ve sindirim sistemindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.


Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 7

TANSİYON

Kereviz, kan damarı kaslarını gevşetmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilen biyoaktif bileşikler içerir.

Kereviz suyu, kan akışını artırabilen ve kan basıncını düşürebilen kan damarı kaslarını gevşetmeye yardımcı olabilir. Vücuttan fazla suyu atmaya yardımcı olabilir ve bu da kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Kereviz suyu, kardiyovasküler sistem dahil olmak üzere vücuttaki dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir.


Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 8

KAN ŞEKERİ DENGESİ

Bu konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, kereviz kan şekeri seviyelerine de yardımcı olabilir. Kereviz şeker ve karbonhidrat bakımından düşüktür ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilecek lif ve diğer besinleri içerir. Kerevizin düşük glisemik indeksi vardır ve bu da kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Kereviz ayrıca kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olabilecek apigenin içerir. Ayrıca kereviz, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilecek iyi bir lif kaynağıdır.

2014 yılında yapılan bir çalışma, ery yaprak özütü, prediyabetli yaşlı kişilerde kan şekeri seviyelerini düşürdü. 2018'de yapılan bir başka çalışma, kereviz yaprak özütünün prediyabetli yaşlı kişilerde yemeklerden önce ve sonra kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü buldu.

KOLESTEROL

Kereviz, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Kereviz, kolesterol depolarının parçalanmasını ve kana girmesini önleyebilecek antioksidanlar içerir. Ayrıca kötü kolesterolü %7 oranında azaltabilecek bir kimyasal olan ftalidler içerir. Kereviz, kan damarlarındaki kan dolaşımını desteklemeye yardımcı olabilir ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.


Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 9

CİLT SAĞLIĞI

Kereviz suyu, hidrasyona, kolajen üretimine ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek vitaminler, antioksidanlar ve su içerir.

Kereviz suyu, cildin nemli kalmasına ve kuruluğun önlenmesine yardımcı olabilecek su açısından zengindir. Kereviz suyundaki C vitamini, cildin elastikiyetini ve sıkılığını artırabilecek kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabilir.

Kereviz suyu, cildi UV radyasyonundan korumaya ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilen flavonoidler ve C vitamini gibi antioksidanlar içerir ve cilt kızarıklığını, tahrişi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özellikler içerir. Kereviz suyu, akneye neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Kereviz suyundaki C vitamini cildi aydınlatmaya, cilt tonunu eşitlemeye ve hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Kereviz suyundaki K vitamini, göz altındaki koyu halkaların görünümünü azaltabilir.

ŞİŞKİNLİK

Kereviz suyu doğal bir diüretiktir ve sindirime yardımcı olabilecek lif ve diğer bileşikler içerir. Vücudunuzdan fazla suyu ve sodyumu gidermeye yardımcı olur ve bağırsak sağlığını ve yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini desteklemeye yardımcı olan prebiyotik lifler içerir. Kereviz suyu ayrıca bağırsak fonksiyonunu geri kazandırmaya ve bağırsağı iyileştirmeye yardımcı olabilen hidroklorik asit içerir. Bunun dışında, kerevizdeki bir şeker alkolü olan mannitol, dışkıyı yumuşatmaya ve düzenliliği desteklemeye yardımcı olur.


Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz - 10

HER GÜN KEREVİZ SUYU İÇMELİ MİSİNİZ?

Kereviz suyu sağlıklı bir diyetin parçası olabilir, ancak herkes için uygun olmayabilir.

Kereviz, cildin ultraviyole ışığa daha duyarlı olmasına neden olabilir. Bazı kişilerde kerevize karşı alerji olabilir ve bu da cilt reaksiyonlarına, sindirim bozukluğuna ve solunum problemlerine neden olabilir. Bazı ilaçlar kereviz suyuyla etkileşime girerek potasyum seviyelerini artırabilir veya kan sulandırıcılara karşı koyabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

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