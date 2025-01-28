Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz

BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Kereviz suyu, sindirimi destekleyebilen ve iltihabı azaltabilen lif, su ve diğer bileşikleri içerdiğinden bağırsak sağlığına yardımcı olabilir. Ancak bazıları, kereviz suyunun belirli bağırsak rahatsızlıkları olan kişilerde ishale ve kramplara neden olabileceğini söylüyor.

Kereviz suyu, bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilecek çözünür ve çözünmez lif içerir. Su oranı yüksektir, bu da hidrasyona ve sindirime yardımcı olabilir.

Ayrıca sindirim sularının üretimini uyarabilen doğal tuzlar içerir. Kereviz suyundaki flavonoidler ve polifenoller bağırsaktaki iltihabı azaltabilir. Kereviz suyu, bağırsaktaki iltihabı azaltabilen bir bitki bileşiği olan luteolin içerir. Enzimleri yiyecekleri parçalamaya ve sindirim sistemindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.





