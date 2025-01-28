Her gün kereviz suyu içmeli misiniz? 9 sağlıklı etkisi var ama bu zararını bilmelisiniz

CİLT SAĞLIĞI
Kereviz suyu, hidrasyona, kolajen üretimine ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek vitaminler, antioksidanlar ve su içerir.
Kereviz suyu, cildin nemli kalmasına ve kuruluğun önlenmesine yardımcı olabilecek su açısından zengindir. Kereviz suyundaki C vitamini, cildin elastikiyetini ve sıkılığını artırabilecek kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabilir.
Kereviz suyu, cildi UV radyasyonundan korumaya ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilen flavonoidler ve C vitamini gibi antioksidanlar içerir ve cilt kızarıklığını, tahrişi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özellikler içerir. Kereviz suyu, akneye neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir.
Kereviz suyundaki C vitamini cildi aydınlatmaya, cilt tonunu eşitlemeye ve hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Kereviz suyundaki K vitamini, göz altındaki koyu halkaların görünümünü azaltabilir.
ŞİŞKİNLİK
Kereviz suyu doğal bir diüretiktir ve sindirime yardımcı olabilecek lif ve diğer bileşikler içerir. Vücudunuzdan fazla suyu ve sodyumu gidermeye yardımcı olur ve bağırsak sağlığını ve yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini desteklemeye yardımcı olan prebiyotik lifler içerir. Kereviz suyu ayrıca bağırsak fonksiyonunu geri kazandırmaya ve bağırsağı iyileştirmeye yardımcı olabilen hidroklorik asit içerir. Bunun dışında, kerevizdeki bir şeker alkolü olan mannitol, dışkıyı yumuşatmaya ve düzenliliği desteklemeye yardımcı olur.