Her gün kuruyemiş tüketince ne olur? Bağırsaklar üzerinde bir etkisi var

Ancak uzmanlar, porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kuruyemişler ve tohumlar yüksek kalori ve yağ içerdiği için aşırı tüketim kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca bazı bireylerde, özellikle hassas bağırsaklara sahip olanlarda, lektin ve fitik asit gibi bileşikler rahatsızlık yaratabilir.



DOĞRU KURUYEMİŞ NASIL TÜKETİLİR?



Uzmanlar, kuruyemiş ve tohumları beslenmeye eklerken şu ipuçlarına dikkat edilmesini öneriyor:



Çoğu gün yaklaşık 30 gram kuruyemiş veya bir–iki yemek kaşığı tohum ideal olarak görülüyor.



Farklı türleri tercih etmek, besin çeşitliliğini artırıyor. Örneğin Brezilya fıstığı selenyum, chia tohumları ise omega-3 açısından zengin.