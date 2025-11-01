Her gün kuruyemiş tüketince ne olur? Bağırsaklar üzerinde bir etkisi var
Kuruyemiş ve tohumlar, çoğu kişinin beslenmesinde sadece küçük atıştırmalıklar olmanın ötesinde, sindirim sistemi ve genel sağlık için önemli faydalar sunuyor. Günlük beslenmeye eklenen bir avuç kuruyemiş veya bir kaşık tohum, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve protein açısından önemli bir fayda sağlıyor.
Badem, ceviz, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi farklı kuruyemiş ve tohum türleri, sadece lezzet değil, aynı zamanda bağırsak sağlığı için de değerli bileşenler içeriyor. Uzmanlar, bu gıdaların sindirim sistemini destekleyen faydalı bakterileri beslediğine ve bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkilediğine dikkat çekiyor.