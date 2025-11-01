Her gün kuruyemiş tüketince ne olur? Bağırsaklar üzerinde bir etkisi var

Kuruyemiş ve tohumlar, çoğu kişinin beslenmesinde sadece küçük atıştırmalıklar olmanın ötesinde, sindirim sistemi ve genel sağlık için önemli faydalar sunuyor. Günlük beslenmeye eklenen bir avuç kuruyemiş veya bir kaşık tohum, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve protein açısından önemli bir fayda sağlıyor.

Her gün kuruyemiş tüketince ne olur? Bağırsaklar üzerinde bir etkisi var - 1

Badem, ceviz, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi farklı kuruyemiş ve tohum türleri, sadece lezzet değil, aynı zamanda bağırsak sağlığı için de değerli bileşenler içeriyor. Uzmanlar, bu gıdaların sindirim sistemini destekleyen faydalı bakterileri beslediğine ve bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkilediğine dikkat çekiyor.

YAŞAM HABERLERİ

Her gün kuruyemiş tüketince ne olur? Bağırsaklar üzerinde bir etkisi var - 2

Beslenme uzmanları, kuruyemiş ve tohumların lif, polifenol ve bitkisel protein açısından zengin olduğunu belirtiyor. Bu bileşenler, bağırsaktaki faydalı bakterilerin büyümesini destekleyen prebiyotik etki gösteriyor. Yapılan araştırmalar, özellikle badem, ceviz ve antep fıstığı tüketiminin yararlı bağırsak bakterilerinin sayısını artırdığını ortaya koyuyor. Bu bakteriler, bağırsak astarını koruyan ve iltihaplanmayı azaltan kısa zincirli yağ asitlerinin üretiminde rol oynuyor.

Her gün kuruyemiş tüketince ne olur? Bağırsaklar üzerinde bir etkisi var - 3

Tohumlar da sindirime katkı sağlıyor. Harvard Health’e göre, daha önce bazı kaynaklarda yer alan “tohumlar divertiküliti (şiddetli karın ağrısı, ateş, titreme ve karında şişliğe neden olan bağırsak hastalığıdır) tetikleyebilir” iddiası bilimsel olarak desteklenmiyor. Aksine, tohumlar lif açısından zengin olmaları nedeniyle bağırsak sağlığına olumlu katkı sağlıyor.

GÜNLÜK TÜKETİM GÜVENLİ Mİ?

Beslenme rehberleri, kuruyemişlerin günlük beslenmenin düzenli bir parçası olmasını öneriyor. Uzmanlar haftanın çoğu günü yaklaşık 30 gram kuruyemiş tüketilmesini tavsiye ediyor. Araştırmalar, düzenli kuruyemiş tüketiminin bağırsak mikrobiyomunda olumlu değişiklikler yarattığını ve iltihap belirteçlerini düşürebileceğini gösteriyor.

Her gün kuruyemiş tüketince ne olur? Bağırsaklar üzerinde bir etkisi var - 4

Ancak uzmanlar, porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kuruyemişler ve tohumlar yüksek kalori ve yağ içerdiği için aşırı tüketim kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca bazı bireylerde, özellikle hassas bağırsaklara sahip olanlarda, lektin ve fitik asit gibi bileşikler rahatsızlık yaratabilir.

DOĞRU KURUYEMİŞ NASIL TÜKETİLİR?

Uzmanlar, kuruyemiş ve tohumları beslenmeye eklerken şu ipuçlarına dikkat edilmesini öneriyor:

Çoğu gün yaklaşık 30 gram kuruyemiş veya bir–iki yemek kaşığı tohum ideal olarak görülüyor.

Farklı türleri tercih etmek, besin çeşitliliğini artırıyor. Örneğin Brezilya fıstığı selenyum, chia tohumları ise omega-3 açısından zengin.

Her gün kuruyemiş tüketince ne olur? Bağırsaklar üzerinde bir etkisi var - 5

Çiğ veya kuru kavrulmuş, tuzsuz ve şekersiz ürünler tercih edilmeli.

Kuruyemiş ve tohumlar tek başına mucize sağlamaz; kahvaltılık kaselere, salatalara veya yoğurda eklenebilir.

Bağırsak hassasiyeti olanlar küçük porsiyonlarla başlamalı ve reaksiyonları takip etmeli.

DAHA FAZLA GÖSTER