Her gün milyonlarca kişi tüketiyor: Popüler içeceğin bağırsak dostu olduğu kanıtlandı

12 binden fazla kişinin katıldığı çalışmada, günde yaklaşık 100 mg kafein (bir fincan kahveye denk geliyor) tüketmenin kabızlık riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığı tespit edildi.

Ancak Günde 204 mg’dan fazla kafein, yani iki fincandan fazla kahve içmek, tam tersi etki yaratabiliyor. Araştırmaya göre, bu miktarın üzerine çıkan her 100 mg’lık ek kafein, kabızlık riskini yüzde 6 artırıyor. Bunun nedeni ise kafeinin idrar söktürücü etkisi. Bu durum vücutta susuzluğa yol açarak kabızlığa neden olabiliyor.

Öte yandan bu durum 60 yaş üstü bireyler için geçerli değil. Araştırmacılar, yüksek kafein tüketiminin yaşlı bireylerde kabızlık riskini düşürdüğünü belirtti.

Genel olarak, en fazla kafein tüketen katılımcılar, en az tüketenlere kıyasla yüzde 25 daha düşük kabızlık riski taşıyor.