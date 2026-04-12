Her motif bir hikaye. Anadolu’nun sembolleri eşarplarda dile geliyor
12.04.2026 09:15
İHA
Gümüşhane’de 18 yıldır esnaflık yapan Çiğdem Yakut, Anadolu’nun derin kültürel mirasını modern eşarp tasarımlarıyla buluşturuyor.
Büyük şehirlerin hızına karşı Anadolu’nun sakin ve nitelikli üretim anlayışını benimseyen Yakut, markasıyla Gümüşhane’den dünyaya uzanan kalıcı bir tasarım dili oluşturmayı hedefliyor.
Gümüşhane’de yaklaşık yirmi yıldır ticaret hayatının içinde yer alan kadın girişimci Çiğdem Yakut, Anadolu’nun köklü mirasını modern moda anlayışıyla birleştiriyor.
Geleneksel dokuma kültürünü ve kadim Anadolu motiflerini eşarplara yansıtan Yakut, yerel değerlerin uluslararası pazarda nasıl bir kimlik kazanabileceğini ispatlıyor.
"AZ AMA ÖZ ÜRETİM" FELSEFESİ
Üretim sürecini sadece bir ticari faaliyet olarak değil, bir seçicilik anlayışı olarak tanımlayan Çiğdem Yakut, hızlı tüketim döngüsünün dışına çıkmayı tercih ediyor.
Dokuma ve işçilik süreçlerinde titiz bir ustalıkla hareket ettiklerini belirten Yakut, "Anadolu yüzeyde küçük ama içerisinde çok katmanlı bir miras barındırıyor. Biz bu derinliği tasarımlarımıza yansıtarak zamansız ve uzun ömürlü eserler sunmayı hedefliyoruz. Bizim için lüks; gösterişten ziyade köken ve ustalıktır" dedi.
HER MOTİG BİR HİKAYE ANLATIYOR
Tasarımlarında kullanılan Anadolu motiflerinin tesadüf olmadığını, bu toprakların binlerce yıllık hafızasını temsil ettiğini vurgulayan Yakut, her deseni özel olarak isimlendirdiklerini ifade etti. Motifleri sadece görsel bir öge değil, yaşayan bir miras olarak ele aldıklarını belirten girişimci, modern çizimlerle bu sembolleri rafine bir tasarım diline dönüştürdüklerini kaydetti.
Önümüzdeki beş yıl içerisinde köklerinden beslenen ancak global ölçekte konumlanan seçkin bir yapı kurmayı planladıklarını ifade eden Yakut, büyüme stratejisini "doğru ve kalıcı olmak" üzerine inşa ettiklerini söyledi.
Gümüşhane’den çıkan bir marka algısını avantaja çevirdiklerini dile getiren Yakut, sınırlı üretim koleksiyon anlayışını koruyarak uluslararası prestijli platformlarda daha görünür olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.