Her şey 59 yıl önce bir dergiyle başladı. Evinin bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü

Emekli maaşının büyük kısmını kitaplara harcadığından bahseden Bayazıt, kütüphanesini büyütmek istediğini ifade etti.

Bayazıt, kütüphanede yer alan yatağıyla ilgili de “Kitap okurken beyin yoruluyor, ağırlık geliyor. O anda 10-15 dakika gözleri dinlendirmek insanı dinçleştiriyor. Onun için de burada yatarım. Yatağı kaldırmak da istemiyorum çünkü rahat ediyorum. Aslında yer darlığından kaldırmayı da düşünüyorum ama bakalım” dedi.

Torunlarının kütüphaneden çıkmak istemediğini söyleyen Maksut Bayazıt, "Onlara düzeni bozmamalarını tembih ediyorum. Çocukların arkadaşları da geliyor. 'Maksut dede, bize kitap verecek misin?" derler. Çocuklara hediye etmek için aldığım dergiler, kitaplar var. Geleni boş çevirmem. Her çocuğa illa bir kitap veririm. Torunlarımın hepsinin evinde kitaplığı var. Onlara buradan kitap veririm veya yayınevlerinden alırım. O aşkı hemen hemen aldılar" ifadelerini kullandı.