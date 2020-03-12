'Her şeye rağmen yan yana' (Güvercin 13. bölüm ayrıntıları)

Güçlü olmak için Gaffur’un yanında olmayı seçen Müslüm yüzünden Bedir ve Gaffur’un karşı karşıya gelmesi an meslesidir. Gaffur Bedir’in ailesine yaptıklarına rağmen gönlünden çıkaramadığı Kevsa’yı kurtarmak için bir şey yapıp yapmama ikileminde kalacaktır. Kenan, Zülüf’ün annesi ve ailesi için son gücüyle savaşırken hiç beklemediği bir haberle derinden sarsılır. Bu aldıkları haberle Zülüf ve Kenan’ı yeniden zorlu ve acılı günler beklemektedir.