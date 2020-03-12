'Her şeye rağmen yan yana' (Güvercin 13. bölüm ayrıntıları)

ntv.com.tr 12.03.2020 - 11:59 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 12:04
Güçlü olmak için Gaffur’un yanında olmayı seçen Müslüm yüzünden Bedir ve Gaffur’un karşı karşıya gelmesi an meslesidir. Gaffur Bedir’in ailesine yaptıklarına rağmen gönlünden çıkaramadığı Kevsa’yı kurtarmak için bir şey yapıp yapmama ikileminde kalacaktır. Kenan, Zülüf’ün annesi ve ailesi için son gücüyle savaşırken hiç beklemediği bir haberle derinden sarsılır. Bu aldıkları haberle Zülüf ve Kenan’ı yeniden zorlu ve acılı günler beklemektedir.
Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan’ın yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor.
Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Öykü Gül Gürsoy, Halil Özer, Ayşin Akbulut, Feza Doğru, Mert Meriçli, Leyla Uslu Oter kaleme alıyor.