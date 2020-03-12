'Her şeye rağmen yan yana' (Güvercin 13. bölüm ayrıntıları)

Mehmet Ali Nuroğlu ve Almila Ada'nın başrolleri paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Güvercin'in 13. bölüm fotoğrafları ve ayrıntıları belli oldu. Yeni bölümde Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yine yan yanadır. İşte Güvercin 13. bölümde yaşanacaklar...

ntv.com.tr 12.03.2020 - 11:59 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 12:04

Başrollerde Mehmet Ali Nuroğlu ve Almila Ada'nın yer aldığı Güvercin dizisinin 15 Mart  Pazar günü Star'da ekrana gelecek olan 13. bölüm ayrıntıları belli oldu.
Kenan artık Kevsa’nın yaptığı zalimliklere dayanamayıp, Zülüf’ün yanında olmayı seçmiştir. Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yine yan yanadır.
Nefise ve Celil’in verdiği yeni ifadelerle Zeliha’nın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını bekleyen Zülüf ve ailesi Zeliha’dan kötü bir haber alır. Zeliha yaşadığı travmanın etkisiyle, hayatına son verme noktasına gelmiştir.
Kenan annesinin hayatından endişe eden Zülüf için, bütün olanakları seferber ederek Zeliha’dan haber almaya ve onu kurtarmaya kararlıdır. Bütün taşlar yer değiştirmek üzeredir.
Kenan’ın zekası ve öngörüsü sayesinde gözaltına alınan Kevsa, cinayete azmettirmek suçuyla cezaevine girmek gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktır. Ökkeş’in gönlü annesinin cezaevine girmesine razı olmasa da, gördüğü yeni gerçekler karşısında Kevsa’nın yaptıkları konusunda dili tutulur.
Kevsa’nın yokluğunu fırsat bilen Nimet, konakta olan yerini sağlamlaştırma hamlelerine devam eder. Ökkeş’i, kendisini çok sevdiğini düşündüğü Nimet’le ilgili zorlu sınavlar ve günler beklemektedir.

Güçlü olmak için Gaffur’un yanında olmayı seçen Müslüm yüzünden Bedir ve Gaffur’un karşı karşıya gelmesi an meslesidir. Gaffur Bedir’in ailesine yaptıklarına rağmen gönlünden çıkaramadığı Kevsa’yı kurtarmak için bir şey yapıp yapmama ikileminde kalacaktır. Kenan, Zülüf’ün annesi ve ailesi için son gücüyle savaşırken hiç beklemediği bir haberle derinden sarsılır. Bu aldıkları haberle Zülüf ve Kenan’ı yeniden zorlu ve acılı günler beklemektedir. 

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve  Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan’ın yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor. 

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Öykü Gül Gürsoy, Halil Özer, Ayşin Akbulut, Feza Doğru, Mert Meriçli, Leyla Uslu Oter kaleme alıyor.

GÜVERCİN 13. BÖLÜM FRAGMANI

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