Her yıl yüzlerce kuş türünü ağırlıyor. Bitlis'teki doğa harikası buz tuttu, uzmanlar uyardı
06.01.2026 09:12
İHA
Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan ve ''Kuş cenneti'' olarak bilinen Arin Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü’nde oluşan buzlanma, kış mevsiminin sert yüzünü bir kez daha gösterdi. Göl yüzeyinde meydana gelen buz tabakaları kartpostallık manzaralar oluştururken, bölgede yaşayan vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları bu anları görüntüledi.
Uzmanlar, soğuk havaların devam etmesi halinde göldeki buzlanmanın artabileceğini belirtirken, kuşların beslenme alanlarının daralmaması için doğal dengenin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise vatandaşları buz tutan alanlara girmemeleri konusunda uyardı.
Sodalı Göl olarak da bilinen sulak alan, kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunuyor. Boz ördek, Sakarmeke, Elmabaş ve Macar ördeği de Arin Gölü'nde görülen türler arasında yer alıyor.