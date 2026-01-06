Her yıl yüzlerce kuş türünü ağırlıyor. Bitlis'teki doğa harikası buz tuttu, uzmanlar uyardı

Her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü’nde oluşan buzlanma, kış mevsiminin sert yüzünü bir kez daha gösterdi. Göl yüzeyinde meydana gelen buz tabakaları kartpostallık manzaralar oluştururken, bölgede yaşayan vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları bu anları görüntüledi.