Herkes "sanayi şehri" olarak biliyor. İstanbul, Ankara, Bursa'dan doğası için geliyorlar

Doğanın içinde kahvaltısını yapan ziyaretçiler, UTV ve ATV turları ile adrenalin dolu anlar yaşıyor. Samanlı dağlarının derinliklerinde kaybolan ziyaretçiler, Menekşe, İnönü gibi yaylalarda sonbaharın son izlerini gözlemliyor, kestane keyfi yapıyor, yanan ateşin etrafında ısınıyor. Kamp yapmak isteyenlerin de ilk tercihi Başiskele ilçesindeki yaylalar oluyor.

Samanlı dağlarının zirvesinde keyifli dakikalar geçiren Emine Çakır, "Sonbaharın son günleri. Gezmek için Menekşe yaylasına geldik. Adrenalin dolu gün yaşadık. ATV, UTV turu ile kestane pişirdik. Güzel bir gezi oldu. Kocaeli sanayi şehri olarak bilinsede, doğası ile muhteşem manzaralara sahip" dedi.

Bir başka doğa tutkunu Semanur Kara ise "UTV ile geziler yaptık. Çok güzel bir gezi oldu. Ateş yaktık, kestane pişirdik. Gayet güzel, keyifli bir gezi oldu" diye konuştu.