Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş

Araştırmacılar, ayda bir kez veya daha az şekerli içecek tüketenlerle karşılaştırıldığında, sık tüketim yapan kişilerin ağız kanserine yakalanma riskinin çok daha fazla olduğunu ifade etti. Sonuçlar, son yıllarda özellikle kadınlar arasında görülen ağız kanseri artışının bir kısmını açıklayabileceği belirtilse de, bilim insanları kesin sonuçlar için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.



Çalışma, kadınların içtikleri şekerli gazlı içecekler, limonatalar ve buzlu çayların türlerine dair tam markaları açıklamamakla birlikte, şekerli içecek tüketimi ile ağız kanseri arasındaki güçlü ilişkiyi gözler önüne serdi. Araştırmacılar, içeceklerin şeker oranını doğrudan ölçemedikleri için, katılımcılara dört yılda bir yapılan anketlerle içtikleri içeceklerin miktarını bildirmeleri istendi.





