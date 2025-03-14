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Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş

Gün içerisinde şekerli gazlı içeceklerin tüketimi oldukça yaygın. Severek tüketilen bu içeceklerin sağlığa pek çok zararı var. Bilim insanları, günde yalnızca bir kutu şekerli gazlı içecek tüketmenin ağız kanseri riskini beş kat artırabileceğini ortaya koyan çarpıcı bir araştırma yayımladı.

Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş - 1

Bilim insanları, günde yalnızca bir kutu şekerli gazlı içecek tüketmenin ağız kanseri riskini beş kat artırabileceğini ortaya koyan çarpıcı bir araştırma yayımladı. 160 binden fazla kişinin verileri üzerinde yapılan incelemede, şekerli içecek tüketiminin ağız kanseriyle bağlantılı olduğu belirlendi.


YAŞAM HABERLERİ

Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş - 2

Araştırmacılar, ayda bir kez veya daha az şekerli içecek tüketenlerle karşılaştırıldığında, sık tüketim yapan kişilerin ağız kanserine yakalanma riskinin çok daha fazla olduğunu ifade etti. Sonuçlar, son yıllarda özellikle kadınlar arasında görülen ağız kanseri artışının bir kısmını açıklayabileceği belirtilse de, bilim insanları kesin sonuçlar için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Çalışma, kadınların içtikleri şekerli gazlı içecekler, limonatalar ve buzlu çayların türlerine dair tam markaları açıklamamakla birlikte, şekerli içecek tüketimi ile ağız kanseri arasındaki güçlü ilişkiyi gözler önüne serdi. Araştırmacılar, içeceklerin şeker oranını doğrudan ölçemedikleri için, katılımcılara dört yılda bir yapılan anketlerle içtikleri içeceklerin miktarını bildirmeleri istendi.


Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş - 3

Çalışma süresince, günde bir veya daha fazla şekerli içecek tüketen kadınların, ayda bir veya daha az içenlere göre ağız kanseri riski 4,87 kat daha fazla çıktı. Özellikle sigara ve alkol kullanmayan kadınlarda bile bu riskin devam etmesi dikkat çekti.

Araştırmanın yazarları, şekerli içeceklerin ağız kanseri riskini artırmasının, politika yapıcıları modern beslenme düzenlerinde şeker alımını azaltmaya teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Çalışma sırasında, yapay tatlandırıcılar içeren diyet içecekler dikkate alınmadı, ancak gelecekte bu konuda da incelemeler yapılabileceği ifade edildi.


Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş - 4

Şekerli içeceklerden kaynaklanan riskin artmasının, 100.000 kişide üç daha fazla ağız kanseri vakasına yol açabileceği tahmin ediliyor. Yine de, bu içeceklerin tam olarak nasıl kanseri tetiklediği konusunda net bir bilgi yok. Ancak, ABD'de sıkça kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi maddelerin bu mekanizmanın bir parçası olabileceği düşünülüyor. Bu şuruplar, ağızdaki bakteri dengesini bozarak iltihaplanmaya ve kanserle ilişkilendirilen hücresel değişikliklere yol açabilir.


Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş - 5

AĞIZ KANSERİ VE ARTAN VAKALAR

Son yıllarda, sigara içmeyen kişilerde bile ağız kanseri vakalarında açıklanamayan bir artış gözlemleniyor. İnsan papilloma virüsü (HPV) gibi teoriler bu artışa katkıda bulunuyor olsa da, kesin nedenler henüz tam olarak belirlenebilmiş değil. Araştırmacılar, bulgularını doğrulamak amacıyla daha geniş çaplı çalışmalar yapmayı planlıyor.

Çalışmanın yalnızca kadınlar üzerinde yapılmış olması, elde edilen sonuçların erkekler için geçerliliğini sınırlayabiliyor. Ağız kanserinin erken evrelerinin diş muayeneleriyle tespit edilebileceği, ancak NHS diş hekimliği hizmetlerine erişimdeki zorlukların tedavi süreçlerini zorlaştırdığı da belirtiliyor.


Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş - 6

ŞEKERLİ İÇECEKLER VE SAĞLIK RİSKLERİ

NHS, insanların günlük şeker alımını 30 gramla sınırlamaları gerektiğini vurguluyor. 330 ml’lik bir şekerli gazlı içecek 35 gram şeker içeriyor. Uzmanlar, aşırı şeker tüketiminin obezite, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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