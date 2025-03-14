Herkes severek tüketiyor: Ölümcül ağız kanseri nedeni olabilirmiş
Gün içerisinde şekerli gazlı içeceklerin tüketimi oldukça yaygın. Severek tüketilen bu içeceklerin sağlığa pek çok zararı var. Bilim insanları, günde yalnızca bir kutu şekerli gazlı içecek tüketmenin ağız kanseri riskini beş kat artırabileceğini ortaya koyan çarpıcı bir araştırma yayımladı.
Bilim insanları, günde yalnızca bir kutu şekerli gazlı içecek tüketmenin ağız kanseri riskini beş kat artırabileceğini ortaya koyan çarpıcı bir araştırma yayımladı. 160 binden fazla kişinin verileri üzerinde yapılan incelemede, şekerli içecek tüketiminin ağız kanseriyle bağlantılı olduğu belirlendi.