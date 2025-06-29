Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sporcular ve vücut geliştirmeciler arasında yaygın olarak kullanılan kreatin takviyesi, kas gücünü artırmasının yanı sıra beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir.

Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir - 1

Kreatin, vücutta doğal olarak bulunan ve kas kasılmaları için enerji sağlayan bir maddedir. Et, deniz ürünleri ve süt gibi protein kaynaklarında doğal olarak bulunur. Ancak sporcular ve vücut geliştiriciler, antrenman performanslarını artırmak amacıyla genellikle ek kreatin takviyesi alırlar.

YAŞAM HABERLERİ

Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir - 2

TikTok'ta sağlık üzerine içerikler üreten Dr. Baibing Cheng, “Kreatin Alzheimer için yeni mucizevi ilaç mı?” sorusunu gündeme getirerek, yapılan güncel bir bilimsel çalışmaya değindi.

Uzman isim, “Küçük çaplı bir pilot çalışma, kreatinin Alzheimer’ın erken evrelerinde beyin enerji metabolizmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Yüzeyde mantıklı görünüyor, çünkü kreatin hücresel enerji olan ATP üretimini destekliyor. Alzheimer ise kısmen beynin enerji metabolizmasındaki bozulmalarla ilgili bir hastalık'' ifadelerini kullandı.

Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir - 3

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Alzheimer’s and Dementia dergisinde yayımlanan çalışmada, “hafif bilişsel bozukluk” veya Alzheimer’ın erken evresinde olan 19 katılımcıya sekiz hafta boyunca her gün 20 gram kreatin monohidrat verildi. Katılımcılar, istedikleri içeceğe karıştırarak kreatini tükettikten sonra çeşitli testlere tabi tutuldu. Bazı bireylerde çalışma belleği ve işlem hızında hafif iyileşmeler gözlemlendi.

Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir - 4

Beyin görüntülemeleriyle de desteklenen çalışmada, katılımcıların beyin kreatin seviyelerinde yüzde 11 oranında artış kaydedildi.

Çalışmanın baş yazarı Matthew Taylor, “Bu ön bulgular, kreatinin beyin üzerinde faydalı etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Daha büyük ve kapsamlı klinik çalışmalar yapılması için güçlü bir gerekçe sunuyor. Farklı gruplarda yapılan araştırmalarda da yüksek doz kreatin kullanımının beyin kreatin düzeylerini değiştirdiği görülmüştü. Ancak Alzheimer hastalarında bu etkiyi görmek gerçekten heyecan vericiydi” dedi.

Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir - 5

''Kreatin, umut verici etkiler sunsa da “mucizevi bir çözüm” olarak görülmemeli'' diyen Dr. Bing, “Takviyeler; egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku, kan şekeri kontrolü, sosyal bağlar ve zihinsel uyarım gibi temel sağlık alışkanlıklarının yerine geçemez” uyarısında bulundu.

Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir - 6

KREATİN KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kreatin, özellikle böbrek rahatsızlığı olan bireyler veya farklı ilaçlar kullananlar için riskli olabilir. 

Dr. Bing, takipçilerine “Unutmayın, piyasadaki tüm kreatin ürünleri aynı kalitede değildir. Takviye ürünleri pazarı, neredeyse hiç denetlenmiyor. Bu yüzden kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın'' sözleriyle seslendi.

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