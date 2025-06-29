Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir

Kreatin, vücutta doğal olarak bulunan ve kas kasılmaları için enerji sağlayan bir maddedir. Et, deniz ürünleri ve süt gibi protein kaynaklarında doğal olarak bulunur. Ancak sporcular ve vücut geliştiriciler, antrenman performanslarını artırmak amacıyla genellikle ek kreatin takviyesi alırlar.