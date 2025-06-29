Heyecanlandıran araştırma: Popüler takviye, Alzheimer riskini azaltabilir
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sporcular ve vücut geliştirmeciler arasında yaygın olarak kullanılan kreatin takviyesi, kas gücünü artırmasının yanı sıra beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir.
Kreatin, vücutta doğal olarak bulunan ve kas kasılmaları için enerji sağlayan bir maddedir. Et, deniz ürünleri ve süt gibi protein kaynaklarında doğal olarak bulunur. Ancak sporcular ve vücut geliştiriciler, antrenman performanslarını artırmak amacıyla genellikle ek kreatin takviyesi alırlar.