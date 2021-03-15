Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor

Kate Middleton ve Prens William'ın üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, hiç görmedikleri babaanneleri Prenses Diana'nın Anneler Günü'nü kutladı. Mesajlarda, Prenses Charlotte'ın "Babam seni özlüyor" notu dikkat çekti.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 07:27

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 1
İngiltere’de Büyük Perhiz’in dördüncü pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mart’ta kutlandı.
Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 2

Prince William ve Kate Middleton, çocukları Prens George (7), Prenses Charlotte (5) ve Prens Louis’in hiç görmedikleri büyük anneleri Prenses Diana için hazırladıkları Anneler Günü kartlarını sosyal medyada paylaştı.

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 3

Çiftin Kensington Royal adlı sosyal medya hesabından yayımlanan kartlarda, torunlarının, Prenses Diana’ya olan sevgilerini içeren notları yer alıyor. Çocukların kendi el yazılarıyla hazırlanan kartlardaki en dikkat çeken mesaj, Prenses Charlotte’ın “Babam seni özlüyor” notu oldu.

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 4

Nisanda üç yaşına girecek olan Louis’in kartında da sadece Louis’in ismi yer aldı.

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 5

MESAJLAR DUYGULANDIRDI

Kate Middleton ve Prens William’ın, Anneler Günü’nü, torunlarından büyükanneleri Diana’ya "Hep seni düşünüyorum. Seni çok seviyorum" mesajlarıyla kutlamaları, kraliyet takipçilerinin beğenisini topladı. Pek çok kişi, bu mesajlar karşısında duygulandıklarını ifade etti.

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 6

Anneler Günü kartları, Meghan Markle ve Prens Harry’nin, Oprah Winfrey’e verdikleri, kraliyeti sarsan röportajından bir hafta sonra gelmiş oldu. Ses getiren röportajda, Prens Harry, karısı Meghan Markle’ın kaderinin annesi Prenses Diana gibi olmasından endişe ettiğini belirtmişti. Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtmiş ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 7

KRALİÇE HENÜZ PRENSESKEN...

Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’e ait Royal Family adlı hesaptan da siyah beyaz fotoğraflı kutlama yer aldı. Kraliçe ile 2002’de hayatını kaybeden annesi Elizabeth Bowes-Lyon’un fotoğrafının altında, “Tüm annelere çok özel bir Anneler Günü dileriz” mesajı yer aldı.

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 8

Prens Charles ve eşi Camilla’nın Clarence House adlı sosyal medya hesabından da Prens Charles ile annesi Kraliçe Elizabeth’in 2010’da çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 9

Hesaptan ayrıca Cornwall Düşesi Camilla’nın annesi Rosalind Shand ile 1990’larda çekilen fotoğrafı da paylaşılarak, “Herkesin Anneler Günü kutlu olsun” mesajı verildi.

Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 10
Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER