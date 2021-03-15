Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor

ntv.com.tr 15.03.2021 - 07:27
Prince William ve Kate Middleton, çocukları Prens George (7), Prenses Charlotte (5) ve Prens Louis’in hiç görmedikleri büyük anneleri Prenses Diana için hazırladıkları Anneler Günü kartlarını sosyal medyada paylaştı.
Çiftin Kensington Royal adlı sosyal medya hesabından yayımlanan kartlarda, torunlarının, Prenses Diana’ya olan sevgilerini içeren notları yer alıyor. Çocukların kendi el yazılarıyla hazırlanan kartlardaki en dikkat çeken mesaj, Prenses Charlotte’ın “Babam seni özlüyor” notu oldu.
Nisanda üç yaşına girecek olan Louis’in kartında da sadece Louis’in ismi yer aldı.
MESAJLAR DUYGULANDIRDI
Kate Middleton ve Prens William’ın, Anneler Günü’nü, torunlarından büyükanneleri Diana’ya "Hep seni düşünüyorum. Seni çok seviyorum" mesajlarıyla kutlamaları, kraliyet takipçilerinin beğenisini topladı. Pek çok kişi, bu mesajlar karşısında duygulandıklarını ifade etti.
Anneler Günü kartları, Meghan Markle ve Prens Harry’nin, Oprah Winfrey’e verdikleri, kraliyeti sarsan röportajından bir hafta sonra gelmiş oldu. Ses getiren röportajda, Prens Harry, karısı Meghan Markle’ın kaderinin annesi Prenses Diana gibi olmasından endişe ettiğini belirtmişti. Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtmiş ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.
KRALİÇE HENÜZ PRENSESKEN...
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’e ait Royal Family adlı hesaptan da siyah beyaz fotoğraflı kutlama yer aldı. Kraliçe ile 2002’de hayatını kaybeden annesi Elizabeth Bowes-Lyon’un fotoğrafının altında, “Tüm annelere çok özel bir Anneler Günü dileriz” mesajı yer aldı.
Prens Charles ve eşi Camilla’nın Clarence House adlı sosyal medya hesabından da Prens Charles ile annesi Kraliçe Elizabeth’in 2010’da çekilen fotoğrafı paylaşıldı.
Hesaptan ayrıca Cornwall Düşesi Camilla’nın annesi Rosalind Shand ile 1990’larda çekilen fotoğrafı da paylaşılarak, “Herkesin Anneler Günü kutlu olsun” mesajı verildi.