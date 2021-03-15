Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor

MESAJLAR DUYGULANDIRDI

Kate Middleton ve Prens William’ın, Anneler Günü’nü, torunlarından büyükanneleri Diana’ya "Hep seni düşünüyorum. Seni çok seviyorum" mesajlarıyla kutlamaları, kraliyet takipçilerinin beğenisini topladı. Pek çok kişi, bu mesajlar karşısında duygulandıklarını ifade etti.