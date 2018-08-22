Hilary Swank ve Philip Schneider evlendi
ntv.com.tr
Hollywood yıldızı Hilary Swank ile iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Philip Schneider'ın evlendiği belirtildi.
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İki Oscar sahibi oyuncu Hilary Swank’ın 2016 yılından beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Philip Schneider ile evlendiği bildirildi.
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Vogue ABD’nin haberine göre, 44 yaşındaki aktris ile yapımcı Schneider, California’da yer alan Saint Lucia Preserve bölgesinde sadece aile bireyleri ve yakın dostların davetli olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi.
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Swank, dergiye düğünü için yapımı 150 saat süren Elie Saab imzalı organza dantelden oluşan bir gelinlik tercih ettiğini, duvağının ise 6 metre uzunlukta olduğunu söyledi.
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“Milyon Dolarlık Bebek” yıldızı gelinliği Louboutin markalı ayakkabılarla tamamladığını belirtti.
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5Swank'ın düğününden kareler...
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