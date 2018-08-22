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Hilary Swank ve Philip Schneider evlendi

ntv.com.tr

Hollywood yıldızı Hilary Swank ile iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Philip Schneider'ın evlendiği belirtildi.

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    İki Oscar sahibi oyuncu Hilary Swank’ın 2016 yılından beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Philip Schneider ile evlendiği bildirildi.

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    Vogue ABD’nin haberine göre, 44 yaşındaki aktris ile yapımcı Schneider, California’da yer alan Saint Lucia Preserve bölgesinde sadece aile bireyleri ve yakın dostların davetli olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi.

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    Swank, dergiye düğünü için yapımı 150 saat süren Elie Saab imzalı organza dantelden oluşan bir gelinlik tercih ettiğini, duvağının ise 6 metre uzunlukta olduğunu söyledi.

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    “Milyon Dolarlık Bebek” yıldızı gelinliği Louboutin markalı ayakkabılarla tamamladığını belirtti.

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    Swank'ın düğününden kareler...
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