Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu

Hillary Clinton, Meghan Markle'a destek olmamamkla suçladığı İngiliz kraliyet ailesini eleştirdi. Clinton, Markle için "Malumunuz, sene 2021 ve bu kadın hayatını yaşamak istedi" diye konuştu. Clinton, "İkisinin oturup kabul görmenin, dahil edilmenin ne kadar zor olduğunu tarif etmek zorunda kaldığını görmek yürek burkucuydu" ifadelerini kullandı.

10.03.2021 - 17:44 | Son Güncelleme : 10.03.2021 - 17:45

Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu - 1
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, katıldığı Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Birleşik Krallık basınının ve İngiliz kraliyetinin Meghan Markle'a sahip çıkmamasına tepki gösterdi.


Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu - 2
Clinton, "Gerçek şu ki ona destek verilmedi" dedi.


Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu - 3
Clinton, "Dikkat çekme yeter. Ne var ki bu genç kadın dikkat çekmemeye çalışmayacaktı. Malumunuz, sene 2021 ve bu kadın hayatını yaşamak istedi" ifadelerini kullandı.


Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu - 4
Clinton röportajı yürek parçalayıcı bulduğunu söyleyerek çiftle ve Harry'nin annesi Prenses Diana ile daha önce görüştüğünü de belirtti.


Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu - 5
73 yaşındaki Clinton, "İkisinin oturup kabul görmenin, dahil edilmenin ne kadar zor olduğunu tarif etmek zorunda kaldığını görmek yürek burkucuydu ki anlattıkları üzere bu sadece kraliyet ailesi için değil, daha da acı şekilde sahip olduğu algı hala geçmişte yaşayan magazin gazeteleri tarafından şekillendirilen toplumun geneli için de geçerli" ifadelerini kullandı.

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