Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu
Hillary Clinton, Meghan Markle'a destek olmamamkla suçladığı İngiliz kraliyet ailesini eleştirdi. Clinton, Markle için "Malumunuz, sene 2021 ve bu kadın hayatını yaşamak istedi" diye konuştu. Clinton, "İkisinin oturup kabul görmenin, dahil edilmenin ne kadar zor olduğunu tarif etmek zorunda kaldığını görmek yürek burkucuydu" ifadelerini kullandı.
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10.03.2021 - 17:44| Son Güncelleme : 10.03.2021 - 17:45
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, katıldığı Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Birleşik Krallık basınının ve İngiliz kraliyetinin Meghan Markle'a sahip çıkmamasına tepki gösterdi.
Clinton, "Gerçek şu ki ona destek verilmedi" dedi.
Clinton, "Dikkat çekme yeter. Ne var ki bu genç kadın dikkat çekmemeye çalışmayacaktı. Malumunuz, sene 2021 ve bu kadın hayatını yaşamak istedi" ifadelerini kullandı.
Clinton röportajı yürek parçalayıcı bulduğunu söyleyerek çiftle ve Harry'nin annesi Prenses Diana ile daha önce görüştüğünü de belirtti.
73 yaşındaki Clinton, "İkisinin oturup kabul görmenin, dahil edilmenin ne kadar zor olduğunu tarif etmek zorunda kaldığını görmek yürek burkucuydu ki anlattıkları üzere bu sadece kraliyet ailesi için değil, daha da acı şekilde sahip olduğu algı hala geçmişte yaşayan magazin gazeteleri tarafından şekillendirilen toplumun geneli için de geçerli" ifadelerini kullandı.
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