Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu

Clinton, "Dikkat çekme yeter. Ne var ki bu genç kadın dikkat çekmemeye çalışmayacaktı. Malumunuz, sene 2021 ve bu kadın hayatını yaşamak istedi" ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki Clinton, "İkisinin oturup kabul görmenin, dahil edilmenin ne kadar zor olduğunu tarif etmek zorunda kaldığını görmek yürek burkucuydu ki anlattıkları üzere bu sadece kraliyet ailesi için değil, daha da acı şekilde sahip olduğu algı hala geçmişte yaşayan magazin gazeteleri tarafından şekillendirilen toplumun geneli için de geçerli" ifadelerini kullandı.