Hilmi Cem'den yeni Rodanthi Kaparou açıklaması (Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi Kaparou kimdir?)

1 Survivor'da Acun Ilıcalı ada konseyinde Hilmi Cem'e sürpriz bir açıklama yaptı. Survivor Yunanistan adasından yarışmacı Rodanthi Kaparou'nun Hilmicem'den hoşlandığını açıkladı.

2 Acun Medya'nın Yunanistan'da reyting rekorları kıran prodüksiyonu 'Survivor Yunanistan'da mücadele eden Rodanthi Kaparo'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var" sözüyle anlatan lıcalı'nın açıklamaları herkesi kahkahaya boğdu.

3 Acun Ilıcalı, Survivor'daki aşk olayını anlatarak, "Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı" dedi.

4 Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: Sen dikkat etmiş olamazsın belki sen de görmüşsündür. Yakında yeniden Yunanistan ile oyun oynacağız. Bu konuyu biz sonra konuşacağız seninle. O oyunda sen de görmüş olursun. İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa.

5 Acun Ilıcalı'nın bu sözleri karşısında ise Hilmi Cem kahkahalara boğuldu. Utandığı görülen başarılı yarışmacı sadece 'Kim acaba pek hatırlamıyorum' diyebildi.

6 Kazandıkları Türkiye ödülü sonrası İstanbul'a gelerek Survivor Panaroma programına katılan Hilmicem ise Survivor Yunanistan'dan Rodanthi Kaparou isimli yarışmacının kendisinden hoşlanması hatırlatılması üzerine, sevgilisin olmadığını dile getirdi. Hilimi Cem espirili bir dille, "Ben Survivor'a konsantre olmuş durumdayım" dedi.

7 Peki Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi Kaparou kimdir?

8 Rodanthi Kaparou, yarışmaya Kandiye Girit'ten katıldı. Markopoulo'da yaşıyor.

9 Atina Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde eğitim gören Rodanthi ritmik jimnastik eğitmeni ve model. Rodanthi Kaparou ayrıca dans etmeyi seviyor.

10

11

12

13 Markopoulo'da yaşıyor.







14 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde eğitim gördü

15 - Dansı seviyor.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26