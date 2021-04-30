Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz

Oksijen ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle, pandeminin başlangıcından bu yana en ölümcül gününü yaşayan Hindistan'da ünlü isimleri öfte var. Can çekişen ülkede, yurt dışına tatile giden Bollywood yıldızlarına tepki yağıyor.

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30.04.2021 - 10:37

Disha Patani Salgının yeni merkez üssü haline gelen Hindistan'da önceki gün 380 bin yeni vaka, 3 bin 645 ölüm kayıtlara geçti. Sıvı oksijen kaynakları tükenip hastanelerin kapasitesi aşıldığı için insanların sokaklarda öldüğü ve cesetlerin parklarda yakıldığı ülkenin zenginleri özel jetlerye yurtdışına kaçıyor.

Ranbir Kapoor ve sevgilisi Alia Bhatt Hint film endüstrisinin merkezi Bollywood'un yıldızları Disha Patani, Ranbir Kapoor gibi isimler ise Maldivler'den sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla adeta tüm ülkenin nefretini üzerlerine çektiler.

Disha Patani Fotoğrafların altına “Halkınız ölürken

siz kumsalın tadını alarm" vorumları yapıldı.

Priyanka Chopra Priyanka Chopra'nın ABD Başkanı Joe Biden'a ve zengin ülkelere aşıları acilen Hindistan'la paylaşma çağrısı bile teşükkürlerin yanı sıra tepki çekti. Chopra'ya salgının ilk dönemlerinde çıktığı tatilleri ve ülkesi zor durumdayken kendisinin ABD'de olduğunu hatırlatanlar oldu.

Alia Bhatt Tepki çeken tatil paylaşımlarından bazıları...

Disha Patani

Disha Patani

Alia Bhatt

Disha Patani