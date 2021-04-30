Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz

Oksijen ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle, pandeminin başlangıcından bu yana en ölümcül gününü yaşayan Hindistan'da ünlü isimleri öfte var. Can çekişen ülkede, yurt dışına tatile giden Bollywood yıldızlarına tepki yağıyor.

30.04.2021 - 10:37

Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 1

Disha Patani

Salgının yeni merkez üssü haline gelen Hindistan'da önceki gün 380 bin yeni vaka, 3 bin 645 ölüm kayıtlara geçti. Sıvı oksijen kaynakları tükenip hastanelerin kapasitesi aşıldığı için insanların sokaklarda öldüğü ve cesetlerin parklarda yakıldığı ülkenin zenginleri özel jetlerye yurtdışına kaçıyor.
Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 2

 Ranbir Kapoor ve sevgilisi Alia Bhatt 

Hint film endüstrisinin merkezi Bollywood'un yıldızları Disha Patani, Ranbir Kapoor gibi isimler ise Maldivler'den sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla adeta tüm ülkenin nefretini üzerlerine çektiler.
Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 3

Disha Patani

Fotoğrafların altına “Halkınız ölürken
siz kumsalın tadını alarm" vorumları yapıldı.
Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 4

Priyanka Chopra 

Priyanka Chopra'nın ABD Başkanı Joe Biden'a ve zengin ülkelere aşıları acilen Hindistan'la paylaşma çağrısı bile teşükkürlerin yanı sıra tepki çekti. Chopra'ya salgının ilk dönemlerinde çıktığı tatilleri ve ülkesi zor durumdayken kendisinin ABD'de olduğunu hatırlatanlar oldu.
Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 5

Alia Bhatt 

Tepki çeken tatil paylaşımlarından bazıları...
Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 6

Disha Patani

Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 7

Disha Patani

Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 8

Alia Bhatt 

Hindistan'da Bollywood yıldızlarına tepki: Ülke can çekişirken tatile gittiniz - 9

Disha Patani

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