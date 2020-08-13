Hintli iş insanı Srinivas Gupta ölen eşini unutmamak için evine heykelini diktirdi

Hindistan’da iş insanı Srinivas Gupta,hayatını kaybeden eşin sürekli hatırlamak ve yanında hissetmek için balmumu heykelini yaptırarak, evinin baş köşesine yerleştirdi.

DHA 13.08.2020 - 09:36

Hintli iş insanı Srinivas Gupta ölen eşini unutmamak için evine heykelini diktirdi - 1

Hindistan’da iş insanı Srinivas Gupta hayatını kaybeden eşinin balmumu heykelini yaptırdı. 

Hintli iş insanı Srinivas Gupta ölen eşini unutmamak için evine heykelini diktirdi - 2
Gupta, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Koppal bölgesinde yer alan evde düzenlenen taşınma partisinde heykelin açılışını yaptı.


Hintli iş insanı Srinivas Gupta ölen eşini unutmamak için evine heykelini diktirdi - 3
Gupta’nın eşi Madhavi 2017 yılında trafik kazası nedeniyle öldüğünde ev henüz inşaat aşamasındaydı.
Hintli iş insanı Srinivas Gupta ölen eşini unutmamak için evine heykelini diktirdi - 4
Gupta eşini her daim hatırlamak için mumdan heykel yaptırarak, evinin baş köşesine koydu.
Hintli iş insanı Srinivas Gupta ölen eşini unutmamak için evine heykelini diktirdi - 5
Heykeli  Shridhar Murthy adlı heykeltıraşa yaptıran Gupta ve çiftin iki kızı, heykeli evin avlusunda tutmak istediklerini söyledi.

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