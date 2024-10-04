Hırsız olarak girdi, misafir olarak çıktı: Çamaşırları asıp yemek yaptı, "Endişelenme, mutlu ol" notu bıraktı

Kadın, işten döndüğünde bahçedeki eşyaların yerlerinin değiştiğini fark etti. Geri dönüşüm kutusu boşaltılmış ve kuş yemlikleri bile doldurulmuştu. Ancak evdeki değişiklikler daha da ilginçti.

Dolaptaki malzemelerle bir yemek yapılmış ve alışveriş torbasındaki ürünler buzdolabına yerleştirilmişti. Eski mutfak eşyaları çöpe atılırken, yerine yenileri konulmuştu. Ayrıca diş fırçalarının başlıkları değiştirilmiş ve oturma odasında bir kase dolusu şeker bırakılmıştı.