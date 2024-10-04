Hırsız olarak girdi, misafir olarak çıktı: Çamaşırları asıp yemek yaptı, "Endişelenme, mutlu ol" notu bıraktı

Birleşik Krallık'a bağlı ülkelerden biri olan Galler'de ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Alışverişi yerleştirip çamaşırları asan hırsız, yemek pişirerek ev sahibine "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" notu bıraktı. Aynı hırsızın başka bir evde daha benzer bir hırsızlık gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Hırsız olarak girdi, misafir olarak çıktı: Çamaşırları asıp yemek yaptı, "Endişelenme, mutlu ol" notu bıraktı - 1

Birleşik Krallık’ın Galler bölgesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. 16 Temmuz’da 36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, bir kadının evine girdi. Ancak hırsız, klasik bir soygun yerine, kadının çamaşırlarını astı, market alışverişini dolaba yerleştirdi ve mutfakta yemek hazırladı. Giderken de "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" yazılı bir not bıraktı.

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Hırsız olarak girdi, misafir olarak çıktı: Çamaşırları asıp yemek yaptı, "Endişelenme, mutlu ol" notu bıraktı - 2

Kadın, işten döndüğünde bahçedeki eşyaların yerlerinin değiştiğini fark etti. Geri dönüşüm kutusu boşaltılmış ve kuş yemlikleri bile doldurulmuştu. Ancak evdeki değişiklikler daha da ilginçti.

Dolaptaki malzemelerle bir yemek yapılmış ve alışveriş torbasındaki ürünler buzdolabına yerleştirilmişti. Eski mutfak eşyaları çöpe atılırken, yerine yenileri konulmuştu. Ayrıca diş fırçalarının başlıkları değiştirilmiş ve oturma odasında bir kase dolusu şeker bırakılmıştı.

Hırsız olarak girdi, misafir olarak çıktı: Çamaşırları asıp yemek yaptı, "Endişelenme, mutlu ol" notu bıraktı - 3

Bu olay sonrası kadın, evinde kalmaktan korktuğunu ve bir süre arkadaşında yaşadığını dile getirdi.

Wojnilowicz, 29 Temmuz’da başka bir evde de hırsızlık yaptı. Evin sahibi, cep telefonuna gelen güvenlik kamerası uyarısıyla Wojnilowicz’in bahçede dolaştığını gördü. Hırsız, duş almış, kıyafetlerini yıkamış ve yemek yemişti.

Hırsız olarak girdi, misafir olarak çıktı: Çamaşırları asıp yemek yaptı, "Endişelenme, mutlu ol" notu bıraktı - 4

Hırsızın evde olduğunu gören ev sahibi, damadını eve gönderdi. Wojnilowicz sarhoş bir halde elinde bir kadehle evden çıktı, ancak kısa süre sonra yakalandı. DNA’sı ilk olay yerinde bulunarak kimliği tespit edildi.

Hırsız olarak girdi, misafir olarak çıktı: Çamaşırları asıp yemek yaptı, "Endişelenme, mutlu ol" notu bıraktı - 5

22 AY HAPİS

Mahkemede, Wojnilowicz’in evsiz olduğu ve zor bir dönem geçirdiği belirtildi. İki hırsızlık suçlamasını kabul eden Wojnilowicz, Cardiff Kraliyet Mahkemesi tarafından 22 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim Christian Jowett, bu olayların mağdurların evlerine ciddi bir müdahale olduğunu vurguladı.

Wojnilowicz’in daha önce saldırı, kamu düzenini bozma ve teslim olmama gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.

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