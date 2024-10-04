Hırsız olarak girdi, misafir olarak çıktı: Çamaşırları asıp yemek yaptı, "Endişelenme, mutlu ol" notu bıraktı
Birleşik Krallık'a bağlı ülkelerden biri olan Galler'de ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Alışverişi yerleştirip çamaşırları asan hırsız, yemek pişirerek ev sahibine "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" notu bıraktı. Aynı hırsızın başka bir evde daha benzer bir hırsızlık gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Birleşik Krallık’ın Galler bölgesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. 16 Temmuz’da 36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, bir kadının evine girdi. Ancak hırsız, klasik bir soygun yerine, kadının çamaşırlarını astı, market alışverişini dolaba yerleştirdi ve mutfakta yemek hazırladı. Giderken de "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" yazılı bir not bıraktı.