Hızlı kas yapmaya yardımcı 6 meyve: Vitamin, mineral deposu

ANANAS

Ananas, kas ağrısını ve iltihabı azaltmasıyla bilinen bir enzim olan bromelain içerir. Proteinlerin parçalanmasına yardımcı olur ve vücudunuzun bunları kas onarımı ve büyümesi için kullanmasını kolaylaştırır. Ayrıca ananas, kas gücünü daha da destekleyen harika bir C vitamini kaynağıdır.



Kas ağrısını hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için yoğun bir antrenmandan sonra taze ananas yiyin.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.