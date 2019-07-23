Hızlı ve Öfkeli’nin setinde ciddi kaza
ntv.com.tr
Hızlı ve Öfkeli 9’un başrol oyuncusu Vin Diesel’in dublörü sette 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Düşme anına şahit olup şoka giren Diesel, gözyaşlarına boğuldu.
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Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu filmi çekilirken büyük bir set kazası yaşandı.
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Hızlı ve Öfkeli 9 setinde, başrol oyuncusu Vin Diesel’in dublörü (sağdaki) yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakıldı.
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Dublörün başının üstüne düşmesi nedeniyle durumunun ciddi olduğu bildirildi.
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Hava ambulansıyla Royal London Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kaynakların Daily Mail'e yaptığı açıklamaya göre, dublörünün düşme anına tanıklık eden 52 yaşındaki Diesel, şoka girdi ve ağlamaya başladı.
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Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de vizyona gierecek.