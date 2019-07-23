Hızlı ve Öfkeli’nin setinde ciddi kaza (Dublör komada)
ntv.com.tr
Hızlı ve Öfkeli 9’un başrol oyuncusu Vin Diesel’in dublörü sette 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Komaya giren dublörün düşme anına şahit olan Diesel, gözyaşlarına boğuldu.
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Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu filmi çekilirken büyük bir set kazası yaşandı.
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Hızlı ve Öfkeli 9 setinde, başrol oyuncusu Vin Diesel’in dublörü yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakıldı.
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3Joe Watts adındaki dublörün başının üstüne düşmesi nedeniyle komaya girdiği ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.
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Watts, hava ambulansıyla Royal London Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kaynakların Daily Mail'e yaptığı açıklamaya göre, dublörünün düşme anına tanıklık eden 52 yaşındaki Diesel, şoka girdi ve ağlamaya başladı.
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Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de vizyona gierecek.