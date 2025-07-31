Hobi olarak başladı: Yumurtanın kabuğuna sanat nakşediyor

''ÇORUM'DA BİR TEK BEN YAPIYORUM''

Yaptığı sanatın Türkiye'de sayılı kişiler tarafından icra edildiğini vurgulayan Midiliç, "El emeği eserlerimi sadece Çorum'da değil, Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyorum. Yumurta kabuğu oymacılığını Çorum'da tek ben yapıyorum, ülke genelinde ise bu sanat dalında yalnızca 15 usta bulunuyor. Somut olmayan kültür mirası kapsamında Kültür Bakanlığı'nın mülakatına katıldım ve sonuçları bekliyorum. Amacım bu alanda kendimi belgelemek, sanatımı daha ileri taşımak. Kendi yaş grubum ve üzerindeki herkesi, boş vakitlerini bu tür el sanatlarıyla değerlendirerek hem hobi edinmeye hem de aile ekonomilerine küçük de olsa katkıda bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.