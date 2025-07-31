Hobi olarak başladı: Yumurtanın kabuğuna sanat nakşediyor
Çorum'da sosyal medyada gördüğü görüntüden etkilenen vatandaş, 7 yıldır tavuk, kaz ve deve kuşu yumurtalarını oyarak adeta sanat eserlerine dönüştürüyor.
45 yaşındaki Deniz Midiliç, sosyal medyada gördüğü kabuk oyma sanatından etkilendikten sonra kendisi de bu sanatı yapmak istedi.
Ankara'daki bir usta ile irtibata geçen Midiliç, oyma sanatının nasıl yapıldığını öğrendi. Daha sonra evinin balkonunda, hobi olarak yumurtaları ve su kabakları oyarak çeşitli şekiller vermeye başlayan Midiliç, Çorum kent merkezindeki tarihi Dikiciler Arastası'nda bir dükkan kiraladı.