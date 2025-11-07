Hobisi işi oldu: Ev hanımıydı, şimdi ailesini geçindiriyor

Özkan, "Eşime yıllarca çilek ekmek istediğimi belirttim. Fakat eşim çok dinlemedi. Hobi olarak yetiştirdiğim çok az bir çileğim vardı. Daha sonra eşimin de desteği ile büyüttüm, 3 dekarlık bir alan ile başladık. Tamamen organik olarak yetiştirdiği çilekler müşteriler tarafından tutuldu ve yavaş yavaş büyüterek 11 dekara kadar çıktık'' dedi.