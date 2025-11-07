Hobisi işi oldu: Ev hanımıydı, şimdi ailesini geçindiriyor
07.11.2025 15:10
DHA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 55 yaşındaki Rabia Özkan'ın hobi olarak başladığı çilek üreticiliği, ailesinin geçim kaynağı oldu.
İlçeye bağlı Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Rabia Özkan, ev hanımı olarak hayatını sürdürürken, çiftçilikle uğraşan eşi Sait Özkan'a 5 yıl önce çilek yetiştiriciliği yapmak istediğini söyledi. Eşi kabul etmeyince hobi olarak evinin avlusunda çilek yetiştiren Rabia Özkan, gelen talepler doğrultusunda ekim alanını genişletti.
Zaman içerisinde 3 dekarlık alanda üreticiliğe başlayan Özkan, talepler üzerine yetiştirdiği çileği satmaya başladı. İşleri iyi gidince eşinin desteğini alan Rabia Özkan, köylerindeki 11 dekar arazide çilek yetiştirmeye başladı. Eşiyle birlikte üretim yapan Rabia Özkan'ın çilekten kazandığı gelir ise ailenin gelir kapısı oldu. Bölgede 'Çilekçi Abla' olarak anılan Rabia Özkan, üreticiliğe devam edip ekim alanını daha da büyütmek istediğini söyledi.
Rabia Özkan, evinin avlusunda hobi olarak başladığı üreticiliği meslek haline getirdiklerini ve tüm ailesinin geçiminin bu işten sağlandığını belirtti.
Özkan, "Eşime yıllarca çilek ekmek istediğimi belirttim. Fakat eşim çok dinlemedi. Hobi olarak yetiştirdiğim çok az bir çileğim vardı. Daha sonra eşimin de desteği ile büyüttüm, 3 dekarlık bir alan ile başladık. Tamamen organik olarak yetiştirdiği çilekler müşteriler tarafından tutuldu ve yavaş yavaş büyüterek 11 dekara kadar çıktık'' dedi.