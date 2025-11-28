Hobisi işi oldu, siparişlere yetişemiyor. En çok ev hanımları satın alıyor
28.11.2025 11:35
İHA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Necmettin Balcan, 36 yıl önce hobi olarak başladığı alçı biblo yapımını bugün hâlâ aynı heyecanla sürdürüyor.
Tamamen el emeğiyle şekillendirdiği alçı bibloların süs amaçlı tercih edildiğini, en fazla ev hanımlarının satın aldığını belirten Necmettin Balcan, ürünlerinin zaman zaman boyacılar tarafından satın alınıp renklendirildiğini söyledi.
Kendisi boyama yapmadığını ifade eden Balcan, "Kendi işlerimi zor yetiştiriyorum, o yüzden boyamaya vakit ayıramıyorum" dedi.
Mesleğine büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu vurgulayan Balcan, "Ömrüm oldukça ve gücüm yettiğince bu işi yapmaya devam edeceğim" diyerek alçı sanatını yaşatma kararlı olduğunu dile getirdi.