Hobisiydi, işi oldu. Sabırla üretti şimdi para kazanıyor

Her eserde sabır ve büyük özveriyle çalıştığını belirten Öztürk, "Ahşap oyma ruhun elle birlikte çalışmasıdır. El becerisi ister ama en çok da sabır ister. Ahşap oyma insana sabrı öğretir. Her kesik ustalığın izini taşır. Ahşap; sabır ve el becerisinin dansıdır, ağaçtan gelen ilham elde hayat bulur" dedi.

Çilem Öztürk, üretim sürecindeki en büyük destekçisinin eşi olduğunu, bir çok üründe eşiyle beraber çalıştıklarını vurgulayarak "Eşim kapıların diğer kısımlarını yaparken ben de oymalarını yapıyorum. Mobilyaların oymalarını da yine ben yapıyorum. Bu şekilde birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.