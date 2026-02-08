Hobisiydi, işi oldu. Sabırla üretti şimdi para kazanıyor
08.02.2026 10:54
İHA
Hobi olarak ahşam oyma sanatına başlayan Çilem Öztürk, hobisini mesleğe dönüştürdü. Siparişleriyle Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaşıyor.
SELÇUKLU VE OSMANLI MOTİFLERİ HAYAT BULDU
Çilem Öztürk, yıllar önce hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını mesleğe dönüştürdü. El emeği göz nuruyla hazırladığı Selçuklu ve Osmanlı motifli ürünleri Türkiye'nin farklı şehirlerine göndererek aile bütçesine katkı sağlıyor. Kendisine ait atölyede sanatını icra eden Öztürk, Selçuklu ve Osmanlı motiflerini sıklıkla kullanıyor.
"AHŞAP SABIR İŞİDİR"
Her eserde sabır ve büyük özveriyle çalıştığını belirten Öztürk, "Ahşap oyma ruhun elle birlikte çalışmasıdır. El becerisi ister ama en çok da sabır ister. Ahşap oyma insana sabrı öğretir. Her kesik ustalığın izini taşır. Ahşap; sabır ve el becerisinin dansıdır, ağaçtan gelen ilham elde hayat bulur" dedi.
Çilem Öztürk, üretim sürecindeki en büyük destekçisinin eşi olduğunu, bir çok üründe eşiyle beraber çalıştıklarını vurgulayarak "Eşim kapıların diğer kısımlarını yaparken ben de oymalarını yapıyorum. Mobilyaların oymalarını da yine ben yapıyorum. Bu şekilde birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.
KADINLARA ÇAĞRI
Severek yaptığı işten para kazandığını belirten Sanatçı kadınlara seslendi. Denemekten korkmamaları gerektiğini belirterek “Ev hanımlarımıza diyorum ki denesinler, kendilerini geliştirsinler. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş yoktur.” ifadelerini kullandı.