Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde

Hollanda Kralı Willem Alexander ve eşi Kraliçe Maxima, üç kızıyla birlikte Yunanistan'ın Mykonos Adası'nda tatil yapıyor. Kral ve kraliçe, lüks bir yatla denize açılırken objektiflere takıldı.

23.08.2020 - 10:46 | Son Güncelleme : 23.08.2020 - 10:47

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 1

Hollanda Kralı Willem Alexander ve eşi Kraliçe Maxima, üç kızıyla birlikte tatile çıktı. 

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 2

Çift, denizin ve güneşin nimetlerinden faydalanmak için Yunanistan'ın Mykonos Adası'nı tercih etti.

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 3

Kral Willem Alexander ve Kraliçe Maxima, lüks bir yatla denize açıldı. Kral yatta kalmayı tercih ederken Kraliçe Maxima, sık sık denize girip serinledi.

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 4

Daha sonra tekneyle yattan ayrılıp adanın sakin bir bölgesine geçen çift, orada hem gezdi hem de bol bol fotoğraf çekti.

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 5
Arjantin doğumlu olan 45 yaşındaki Kraliçe Maxima ile 53 yaşındaki Kral Willem Alexander 2002 yılında evlendi.
Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 6

Avrupa'nın en güzel giyinen kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak bilinen Maxima ile eşinin üç kızı bulunuyor.

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 7

Hollanda Kraliçesi Beatrix'in tahtından feragat etmesiyle eşi Willem Alexander kral olunca Maxima da kraliçe unvanına kavuştu. Soyu İspanya'nın köklü ailelerinden birine uzanan Arjantinli bir babanın kızı olan Maxima, o dönemde prens olan Willem Alexander ile 28 yaşındayken bir partide tanıştı.

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 8

Her ne kadar Willem Alexander ondan çok etkilense de o ilk anda, sonradan eşi olacak genç adamdan çok da hoşlanmadı. Fakat daha sonra aralarında bir aşk doğdu ve çift evlendi. 

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 9

Prens Willem Alexander ile nişanlılığı döneminde de halkın sevgisini kazanan Maxima, düğününe anne ve babası katılamadığı için "Adios Nonino", yani Elveda Baba tangosu çalarken ağlamasıyla hatırlanıyor.

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 10

Maxima’nın babası Jorge Zorreguieta, Arjantin’de General Jorge Rafael Videla’nın diktatörlüğü sırasında Tarım Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yapmıştı. O dönemde yaşanan bütün baskılardan o da sorumlu tutulmuştu. Bu yüzden de kızının en mutlu gününde yanında olamamıştı.

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 11
Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 12
Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 13
Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 14
Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 15
Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 16
Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 17
Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde - 18

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