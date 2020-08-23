Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima Mykonos tatilinde

23.08.2020 - 10:46 | Son Güncelleme : 23.08.2020 - 10:47
Hollanda Kralı Willem Alexander ve eşi Kraliçe Maxima, üç kızıyla birlikte tatile çıktı.
Çift, denizin ve güneşin nimetlerinden faydalanmak için Yunanistan'ın Mykonos Adası'nı tercih etti.
Kral Willem Alexander ve Kraliçe Maxima, lüks bir yatla denize açıldı. Kral yatta kalmayı tercih ederken Kraliçe Maxima, sık sık denize girip serinledi.
Daha sonra tekneyle yattan ayrılıp adanın sakin bir bölgesine geçen çift, orada hem gezdi hem de bol bol fotoğraf çekti.
Avrupa'nın en güzel giyinen kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak bilinen Maxima ile eşinin üç kızı bulunuyor.
Hollanda Kraliçesi Beatrix'in tahtından feragat etmesiyle eşi Willem Alexander kral olunca Maxima da kraliçe unvanına kavuştu. Soyu İspanya'nın köklü ailelerinden birine uzanan Arjantinli bir babanın kızı olan Maxima, o dönemde prens olan Willem Alexander ile 28 yaşındayken bir partide tanıştı.
Her ne kadar Willem Alexander ondan çok etkilense de o ilk anda, sonradan eşi olacak genç adamdan çok da hoşlanmadı. Fakat daha sonra aralarında bir aşk doğdu ve çift evlendi.
Prens Willem Alexander ile nişanlılığı döneminde de halkın sevgisini kazanan Maxima, düğününe anne ve babası katılamadığı için "Adios Nonino", yani Elveda Baba tangosu çalarken ağlamasıyla hatırlanıyor.
Maxima’nın babası Jorge Zorreguieta, Arjantin’de General Jorge Rafael Videla’nın diktatörlüğü sırasında Tarım Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yapmıştı. O dönemde yaşanan bütün baskılardan o da sorumlu tutulmuştu. Bu yüzden de kızının en mutlu gününde yanında olamamıştı.