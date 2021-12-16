Hollanda'da Kraliyet Ailesi doğum günü tepkisi sonrası özür diledi

Haberler 16.12.2021 - 11:28
Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyesi Prenses Amalia, geçtiğimiz haftalarda 18. yaşını kutlamak için 21 kişinin katıldığı bir parti düzenledi.
Ancak Prenses, bu partiyle, ülkenin artırdığı Covid-19 önlemlerini ihlal etmiş oldu. Çünkü artan vakalar sonrası alınan karar ile ülkede bir eve aynı anda 13 yaş üstü maksimum 4 konuk alınabiliyor.
Kutlama haberinin duyulması sonrası Hollanda'da tepkiler bir anda büyüdü. Pek çok kişi, halkın uygulamak zorunda olduğu kurallardan kraliyet üyeleri ve yakınlarının muaf olmasına tepki gösterdi.
Olayın ardından Başbakan Mark Rutte parlamentoya bir mektup yazarak "Aile bu açık hava buluşmasında sorumlu davranmaya çalışarak herkese Covid-19 testi yaptırdı. Ancak Kral bu buluşmayı organize etmenin iyi bir fikir olmadığını düşündüğünü bana iletti" dedi.
Kraliyet Ailesi, cumartesi günü sarayda bir davet verdi. Misafirlerden aşı kartları, negatif Covid test sonucu ve sosyal mesafeye uymaları istendi.
Kraliyet Ailesi'nin ekim ayında da kısıtlamalar varken Yunanistan'da tatile gittiği ortaya çıkmış ve aile özür dilemişti.
Catharina-Amalia; Hollanda, Curaçao, Aruba ve Sint Maarten ülkelerinden oluşan Hollanda Krallığı tahtının varisi konumunda. Prenses Catharina-Amalia, Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima'nın en büyük çocuğu. Babası 30 Nisan 2013'te tahta çıktığında varis oldu.
Prenses'in iki kız kardeşi daha bulunuyor: Prenses Alexia ve Prenses Ariane. Ailesiyle birlikte Lahey'de bulunan kraliyet sarayında yaşıyor.