Hollanda'da Kraliyet Ailesi doğum günü tepkisi sonrası özür diledi

Catharina-Amalia; Hollanda, Curaçao, Aruba ve Sint Maarten ülkelerinden oluşan Hollanda Krallığı tahtının varisi konumunda. Prenses Catharina-Amalia, Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima'nın en büyük çocuğu. Babası 30 Nisan 2013'te tahta çıktığında varis oldu.

Prenses'in iki kız kardeşi daha bulunuyor: Prenses Alexia ve Prenses Ariane. Ailesiyle birlikte Lahey'de bulunan kraliyet sarayında yaşıyor.